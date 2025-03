Dupla Sena de Páscoa: veja como jogar e ganhar R$ 30 milhões

Concurso da Dupla Sena será sorteado em 19 de abril, sábado que antecede o domingo de Páscoa. | Reprodução

Participe da Dupla Sena de Páscoa com prêmio de R$ 30 milhões. Apostas até 19 de abril.

Com prêmio estimado em 30 milhões de reais, a Dupla Sena de Páscoa é o primeiro concurso especial das Loterias Caixa de 2025 e iniciou as apostas no dia 17 deste mês. O concurso 2.797 será sorteado em 19 de abril, sábado que antecede o domingo de Páscoa. O prêmio não acumula. Ou seja, se nenhum apostador acertar os números da faixa principal (seis acertos), a bolada é dividida entre os acertadores da segunda faixa de premiação (cinco acertos), e assim por diante.

Para fazer uma fezinha na Dupla de Páscoa, os apostadores podem escolher de 6 a 15 números entre os 50 disponíveis. Quanto mais dezenas o jogador marcar no cartão, mais caro fica o jogo. A aposta mínima, com seis dezenas, custa R$ 2,50. E com o mesmo conjunto de números o jogador concorre nos dois sorteios realizados no mesmo concurso, o que é a principal característica da Dupla Sena.

Com um jogo de seis dezenas marcadas, o apostador tem uma chance em 15 milhões de acertar na faixa principal, segundo cálculo divulgado pela Caixa Econômica Federal. Na Dupla de Páscoa, assim como em sorteios normais da Dupla Sena, os bolões têm preço mínimo de R$ 10,00.

Caso apenas um apostador leve o prêmio de R$ 30 milhões e aplique na poupança, receberá um rendimento de aproximadamente R$ 162 mil no primeiro mês. As apostas na Dupla de Páscoa podem ser feitas até o dia do concurso em qualquer casa lotérica credenciada no Brasil, ou ainda de forma on-line, via aplicativo da Caixa ou pelo site de loterias da Caixa (loteriasonline.caixa.gov.br).

O gerente da Lotérica “Encontro com a Sorte”, Julio Cezar Vilhena, localizada no bairro da Sacramenta, ressalta que a Dupla Sena é uma modalidade na qual os apostadores podem ganhar até mesmo com o acerto de três números marcados, entre os 50 disponíveis na cartela. “Se formos comparar com outros jogos, como a Mega-Sena, a Dupla Sena é mais para o apostador ganhar”.

Ainda de acordo com Vilhena, as apostas para a Dupla Sena de Páscoa começam a se intensificar duas semanas antes do domingo pascal. “A Dupla Sena é uma modalidade que é menos conhecida, e por conta disso as apostas são menores quando comparadas a outros jogos especiais, como a Lotofácil da Independência (setembro) e a Mega da Virada (dezembro). Mas é uma forma também de tentar ficar milionário”.

Fonte: Rafael Rocha/Diário do Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/03/2025/13:07:00

