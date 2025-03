Dupla sertaneja Henrique e Juliano passa Carnaval com peixe gigante no Rio Teles Pires em MT; VÍDEO

Grelo com Henrique e Juliano e, em ação, na pescaria — Foto: Reprodução/Instagram

Em um vídeo nas redes sociais, Henrique aparece abraçado com um peixe Pirarara, espécie que pode atingir 1,50 metro de comprimento e pesar mais de 50 quilos.

A dupla sertaneja Henrique e Juliano passou o período de Carnaval em uma pescaria no Rio Teles Pires, na região de Apiacás, a 1.005 km de Cuiabá. Em um vídeo publicado nas redes sociais, Henrique aparece abraçado com um peixe Pirarara, espécie que pode atingir 1,50 metro de comprimento e pesar mais de 50 quilos.

🐟Durante o passeio, Henrique comentou que sonhou que “pegava um peixe e acordava com um travesseiro”, fazendo referência à Pirarara (assista acima).

O registro foi feito pelo guia de pesca Antonio Filho, além de outros colegas da dupla que também acompanharam o passeio. O perfil oficial da dupla no Instagram também publicou uma foto do cantor em um passeio de barco no Pantanal de Mato Grosso.

Cantor Henrique em pescaria no Pantanal de Mato Grosso

Hits de pescaria

A música “Só fé”, que ficou no topo das canções mais ouvidas do país, foi feita durante uma pescaria com a dupla Henrique e Juliano. Parceiros há anos, os sertanejos agora cuidam da gestão da carreira do goiano Gabriel Ângelo Furtado de Oliveira, conhecido como Grelo.

Segundo o cantor, a criação da música não seguiu um processo elaborado. A letra e a melodia surgiram espontaneamente, em um momento de descontração que Grelo descreveu como “uma resenha entre amigos”.

Pirarara

A pirarara é um dos peixes mais bonitos da região amazônica, com dorso castanho, flancos amarelados, ventre branco e nadadeiras dorsal e caudal de cor alaranjada e, em alguns exemplares, avermelhadas.

Na pesca esportiva, o equipamento usado é tipo pesado, com linhas que variam de 30 a 50 libras, anzóis entre 8/0 a 10/0. A pirarara é atraída exclusivamente com iscas naturais e, quando fisgada, a dica é tentar segurar o peixe já que a pirarara corre direto para as margens com galhadas ou enrosco.

Fonte: g1 MT e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/03/2025/16:00:32

