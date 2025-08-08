Dupla suspeita de assaltar e matar idoso de 75 anos é presa em Tucuruí

Foto:Reprodução | A vítima, um idoso de 75 anos, teve a casa invadida na terça-feira (5), quando criminosos espancaram, mataram e subtraíram seus pertences

Equipes da Seccional Urbana de Tucuruí prenderam em flagrante dois suspeitos de latrocínio, nesta quarta-feira (6), com apoio da Superintendência Regional do Lago de Tucuruí, da Delegacia de Homicídios de Tucuruí, do Núcleo de Apoio à Investigação (NAI) de Tucuruí, da Delegacia de Novo Repartimento e da Polícia Militar de Novo Repartimento.

A vítima, um idoso de 75 anos, teve a casa invadida na terça-feira (5), quando criminosos espancaram, mataram e subtraíram seus pertences, como aparelho celular e certa quantia em dinheiro. No curso das investigações, apurou-se a participação de dois suspeitos no crime.

Um dos indivíduos logo foi localizado e preso em flagrante pela equipe da Polícia Militar. Já o segundo envolvido foi encontrado e preso em flagrante pelas equipes da Polícia Civil. Ambos já se encontram à disposição da Justiça.

