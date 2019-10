Dupla suspeita de atear fogo em carro é presa em Alenquer após identificação por câmeras de segurança

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Dois homens foram presos suspeitos de atearem fogo em um carro estacionado em frente a uma casa no bairro Santa Rita, em Alenquer, no oeste do Pará, na madrugada desta terça-feira (8). A prisão aconteceu após a polícia analisar imagens gravadas por câmeras de segurança.

