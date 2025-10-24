Dupla suspeita de integrar facção criminosa do Pará é presa em Manaus

Foto: Reprodução | Segundo a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), um dos presos suspeitos exerce a função de conselheiro dentro da estrutura do grupo criminoso.

Dois homens, de 30 e 37 anos, foram presos suspeito de integrarem uma facção criminosa que atua no estado do Pará. Os suspeitos foram localizados em uma casa na rua Andirá-Açu, bairro Colônia Terra Nova, Zona Norte de Manaus, nesta quarta-feira (22).

Segundo a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), um dos presos exerce a função de conselheiro dentro da estrutura do grupo criminoso.

A operação foi conduzida pelo Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc), em conjunto com o Departamento de Inteligência da Polícia Judiciária (DIPJ) e a Polícia Civil do Pará (PCPA).

Segundo o delegado Rodrigo Torres, os homens foram presos na residência após troca de informações entre o Denarc e a Polícia Civil do Pará para que fosse dado cumprimento ao mandado de prisão de recaptura expedido no Pará em nome do líder da organização pelo crime de tráfico de drogas.

