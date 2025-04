Dupla suspeita de roubar estabelecimento é presa em Canaã dos Carajás

(Foto: Reprodução) – Os suspeitos foram presos pela Polícia Civil na manhã desta quinta-feira (03)

Equipes da Delegacia de Canaã dos Carajás prenderam em flagrante, na manhã desta quinta-feira (03), dois indivíduos suspeitos de envolvimento em crimes de roubo e extorsão majorados. A residência das vítimas, onde também funciona um estabelecimento comercial, foi invadida pelos suspeitos durante a manhã.

Segundo informações registradas em Boletim de Ocorrência, dois homens armados invadiram o imóvel, amarraram o morador e obrigaram a sua companheira a entregar diversos bens, incluindo joias, dinheiro, perfumes, bebidas e um veículo.

Após o crime, a equipe policial iniciou diligências com base nas características dos suspeitos, informações de testemunhas e imagens de câmeras de segurança. Dois dos envolvidos foram localizados em um hotel na área central da cidade. Durante a abordagem, eles confessaram a autoria dos crimes e com eles foram encontrados diversos itens roubados, como dinheiro, aparelhos eletrônicos, perfumes, cartuchos de munição, entre outros.

Os suspeitos também indicaram que abandonaram o veículo da vítima em uma área de mata, no bairro Novo Brasil. Outros dois integrantes do grupo criminoso, que ainda não foram localizados, ficaram com o restante dos bens subtraídos e as armas utilizadas no crime. Segundo relato da dupla que foi presa, os demais envolvidos fugiram com parte do material para a cidade de Parauapebas.

Os presos foram conduzidos à Delegacia de Canaã dos Carajás, onde permanecem à disposição da Justiça. As investigações seguem para identificar e localizar os outros suspeitos.

Fonte: Ingrid Sales – PCPA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/04/2025/09:50:53

