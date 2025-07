Duplicação da BR-163 salva vidas e avança com novo trecho autorizado

Foto:Reprodução | Durante evento realizado nesta sexta-feira (18), o governador Mauro Mendes autorizou a duplicação de mais 56,2 quilômetros da BR-163, entre os municípios de Várzea Grande e Jangada. O trecho representa o penúltimo estágio das obras previstas e reforça o compromisso do Estado com a infraestrutura viária.

De acordo com o governador, a duplicação está promovendo uma verdadeira transformação na logística regional e, sobretudo, salvando vidas de milhares de usuários da rodovia. Mendes ressaltou que, após o Mato Grosso assumir a concessão da BR-163, os avanços se tornaram mais visíveis e concretos.

“É uma obra que está melhorando a qualidade de vida de todos os mato-grossenses e milhares de brasileiros que utilizam essa via diariamente”, afirmou. Ele relembrou que a BR-163 já foi chamada de “rodovia da morte” devido ao alto índice de acidentes. Entretanto, com os 100 quilômetros já duplicados entre o Posto Gil e Nova Mutum, os números caíram drasticamente.

A Nova Rota do Oeste, concessionária sob gestão estadual desde maio de 2023, estima uma redução de 82% nas mortes no trecho entre Diamantino e Nova Mutum, após a duplicação. A expectativa é entregar mais 130 km até o fim deste ano, totalizando 230 km concluídos – praticamente metade dos 8 anos previstos em contrato.

Além do novo trecho, o evento marcou a autorização para a construção de uma área de escape na Serra de São Vicente e para a implantação de conectividade nos 850,9 km sob concessão. Os investimentos já ultrapassam R$ 2,3 bilhões e incluem ainda a duplicação de trechos urbanos e rodoviários em Sinop e Cuiabá.

Os contratos em execução somam aproximadamente R$ 3 bilhões, abrangendo a duplicação de 16 km da Rodovia dos Imigrantes, a contratação de mais 11 km nesse mesmo eixo e a duplicação de 26 km em Sinop. A previsão é de que todas as obras estejam contratadas e em andamento ainda em 2025, com possibilidade de conclusão total em até quatro anos.

Fonte: CenárioMT e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/07/2025/07:26:19

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...