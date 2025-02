Duplo feminicídio: homens são condenados a mais de 40 anos de prisão por mortes de amigas no Pará

(Foto: Repeodução) – Um deles seria companheiro de uma das vítimas e encomendou assassinatos em janeiro de 2021 em Capitão Poço. Os dois foram julgados e estão foragidos.

A Justiça condenou dois homens a mais de 40 anos de prisão por duplo feminicídio em Capitão Poço, nordeste do Pará. Segundo a investigações, um dos condenados encomendou a morte da mulher e da amiga dela em janeiro de 2021: Maria Eunice Ximenes Alencar e Vanessa Silva Da Cunha foram mortas a golpes de faca.

A decisão desta semana foi divulgada pelo Ministério Público do Estado Pará (MPPA). Até este domingo (16), os dois condenados continuavam foragidos.

José Cláudio Ferreira Matos, conhecido como Bracinho e que teria executado o crime, foi condenado a 41 anos e 6 meses de prisão, enquanto que Jacirley Gonçalves Guedes, chamado de Silas e que encomendou a morte, a 40 anos, sem o direito de recorrer em liberdade.

O crime ocorreu na manhã do dia 18 de janeiro de 2021, quando Bracinho, a mando de Silas, invadiu a residência onde as jovens moravam, pegou uma faca de cozinha e foi para os quartos das vítimas. Ele atacou Vanessa enquanto ela estava em seu quarto. Depois dirigiu-se ao quarto de Maria, seu principal alvo. As duas mulheres morreram no local.

“Os jurados decidiram pela condenação dos dois réus por homicídio duplamente qualificado, reconhecendo que o crime foi cometido por motivo fútil e sem possibilidade de defesa das vítimas”, informou o Ministério Público.

Na época do crime, os dois já tinham sido presos após as investigações que começaram por causa de um suposto crime de latrocínio. O homem suspeito das mortes, que conhecia as vítimas, fugiu levando R$ 2 mil e um celular.

Com as investigações ainda em andamento, agentes da Polícia Civil descobriram um segundo envolvido nas mortes: O marido de uma das vítimas que havia encomendado o duplo feminicídio.

Questionadas pelo g1, as autoridades não responderam até a última atualização desta reportagem se eles tinham fugido ou se foram liberados na época do crime.

“As forças de segurança continuam as buscas para que cumpram suas respectivas penas”, disse o MPPA.

Fonte: g1 Pará e TV Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/02/2025/15:09:57

