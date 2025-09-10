Duplo homicídio: dois homens são encontrados mortos às margens da Transamazônica em Pacajá

(Foto: Reprodução) – Corpos apresentavam marcas de tiros; polícia investiga circunstâncias do crime.

Dois homens foram encontrados mortos às margens da BR-230, a rodovia Transamazônica, no município de Pacajá, sudeste do Pará. As vítimas foram identificadas como Mauro de Oliveira e Edivan Ferreira, ambos com marcas de disparos de arma de fogo.

Segundo informações, pessoas que passavam pelo local avistaram os corpos e acionaram a Polícia Militar, que isolou a área até a chegada da Polícia Civil. Próximo às vítimas, foi localizada uma motocicleta pertencente a um dos homens.

Ainda não há informações sobre o horário exato das mortes. Após os procedimentos periciais, os corpos foram removidos para o Instituto Médico Legal (IML) de Tucuruí.

O crime ocorreu em uma área isolada da zona urbana, onde não há residências próximas. Por isso, não foram encontradas testemunhas que pudessem relatar movimentações suspeitas ou disparos durante a madrugada.

As investigações estão em andamento para esclarecer as circunstâncias, as motivações e identificar os responsáveis pelo duplo homicídio.

Fonte: Plantão 24horas News e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/09/2025/14:42:51

