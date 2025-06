Durante Missa Mocoronga, prefeito de Santarém fala sobre previsão para retomada das obras do Hospital Materno-Infantil

Missa Mocoronga em Santarém — Foto: Divulgação/Prefeitura de Santarém

De acordo com Zé Maria Tapajós, a expectativa era que a obra fosse entregue no primeiro semestre de 2025, mas não foi possível por conta do processo de distrato com empresa que estava à frente das obras.

Durante a tradicional Missa Mocoronga, realizada sempre no dia do aniversário de Santarém, no oeste do Pará, o prefeito Zé Maria Tapajós falou sobre uma das obras mais aguardadas pela população do município: o Hospital Materno-Infantil. A celebração aconteceu neste domingo (22) na Catedral de Nossa Senhora da Conceição.

Na ocasião, Zé Maria Tapajós falou sobre a expectativa de entregar essa obra ainda no primeiro semestre de 2025, o que não foi possível, por conta do processo envolvendo o distrato com a empresa que estava à frente das obras.

Zé Maria contou que foi informado pelo ex-prefeito de Santarém, Nélio Aguiar, que em 8 meses à frente das obras, a empresa só mediu 6% da conclusão do serviço, ocasionado mais de 15 notificações da Prefeitura de Santarém. Por isso, foi necessário enfrentar um processo burocrático para encerrar o contrato com esta empresa e contratar outra empresa.

Ainda segundo o Prefeito de Santarém, esse processo já foi concluído e a empresa que vai assumir as obras já está na cidade para dar prosseguindo aos serviços. A retomada das obras está prevista para o dia 27 de junho.

“Então a partir daí, esta obra, com fé em Deus, deverá ser tocada por uma empresa séria, por uma empresa que tenha habilidade, que tenha expertise e conhecimento. A partir do dia 27, realmente essa obra vai ser retomada para o bem de toda a população Santarena. Então aproveito essa oportunidade, porque nós estamos na igreja diante da representatividade do povo Santareno, aqui onde se celebra a missa Mocoronga”, disse o prefeito Zé Maria Tapajós.

Na ocasião, o governador do Pará, Helder Barbalho, estará em Santarém para a entrega de outros investimentos para a região: a entrega de CNH’s do Programa “CNH Pai D’égua”, entrega de cheques do Programa “Sua Casa” e a entrega das obras do prédio do Ciretran Santarém.

Fonte: Dominique Cavaleiro, g1 Santarém e Região — PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/06/2025/10:07:47

