Durante operação, menor é apreendido com drogas em Castelo dos Sonhos (PA)

Foto: Reprodução | Durante a Operação Tolerância Zero, realizada pela Polícia Militar na madrugada deste sábado (23), um adolescente de 15 anos foi apreendido suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas no distrito de Castelo dos Sonhos, em Altamira (PA).

Segundo a guarnição, a ação ocorreu por volta de 00h10, nas proximidades de uma Tabacaria, na Avenida Santo Antônio. Ao avistar a viatura, o jovem teria tentado se desfazer de objetos que carregava. Na abordagem, foi identificado como F. d. S. S., de 15 anos.

Com ele, os policiais encontraram uma balança de precisão e porções de entorpecentes. Próximo ao local onde o adolescente tentou dispensar os objetos, foram localizados ainda mais materiais ilícitos, entre eles maconha, crack e cocaína.

O menor relatou que revendia as drogas para um indivíduo conhecido como “JS”. Ao todo, foram apreendidos 0,35 gramas de cocaína, 17,15 gramas de maconha e 3,8 gramas de crack, além da balança de precisão.

Diante da situação, o adolescente foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, junto com o material apreendido, para os procedimentos cabíveis.

