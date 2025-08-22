Durante operação policial homem é preso suspeito de adulterar veículos; em Altamira (PA)

Foto: Reprodução | Um homem foi preso na manhã de quarta-feira (20), em Altamira, sudoeste do Pará, durante o cumprimento de um mandado de prisão temporária e de busca e apreensão. Ele é investigado por adulterar sinais identificadores de veículo automotor. A Polícia Civil informou que a identidade do suspeito foi preservada.

Segundo as informações divulgadas pela Polícia Civil, a ação contou com apoio da Polícia Militar. No endereço do investigado, foi encontrada uma caminhonete com sinais de adulteração, já que a numeração dos vidros não correspondia ao chassi do veículo. O homem recebeu voz de prisão em flagrante e o automóvel foi apreendido.

Por nota, a Polícia Civil comunicou que, na sequência, as equipes foram até a empresa de locação de veículos do suspeito, onde cumpriram nova ordem de busca e apreensão. No local, foi localizado e apreendido um veículo utilizado em um roubo.

Apesar da polícia comunicar a prisão, não foram fornecidas mais informações ou detalhes sobre o ocorrido.

Fonte: PCPA/ Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/08/2025/10:50:48

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

