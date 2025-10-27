Durante “Operação Tolerância Zero”, Polícia Militar prende homem por violência doméstica em Novo Progresso

Foto: Reprodução/PM | A Polícia Militar do Pará, por meio do 46º Batalhão, prendeu em flagrante um homem acusado de violência doméstica contra uma mulher, na noite deste sábado (25), em Novo Progresso. A ação ocorreu durante a Operação Tolerância Zero, por volta das 22h30.

Segundo o relatório policial, a guarnição da VTR 10-4605, composta pelo 2º Sargento Maduro, Cabo Walter e Soldado dos Santos, realizava diligências para localizar o autor da agressão contra a vítima identificada pelas inicias, M. d. A.. Durante as buscas, os militares avistaram o suspeito, Geomar, trafegando em uma motocicleta Honda/Pop 110 branca, placa SZB3A22, acompanhado de uma mulher identificada pelas inicias, G. S. T., nas proximidades da Rua Mato Grosso do Sul.

Ao perceber a presença da viatura, o acusado tentou fugir, iniciando uma perseguição. Poucos metros depois, a equipe policial conseguiu interceptar e abordar o casal. Geomar recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Novo Progresso para os procedimentos legais.

A ocorrência foi registrada sob a supervisão do Comando de Policiamento Regional X (CPR X), tendo à frente o Cel QOPM Márcio Abud, com o apoio do Maj Renato, Ten Cel QOPM Gama e Cap QOPM Garcia.

