Durante sepultamento, homem cai em cova e gera confusão

Cova onde o homem caiu | Divulgação

Acidente ocorreu após estrutura de concreto ceder sobre jazigo vazio; vítima teve ferimentos leves

O que era para ser um momento de despedida acabou se tornando um susto para familiares e amigos em um cemitério do Distrito Federal. Durante um velório realizado na última quinta-feira (3), um homem de 49 anos caiu dentro de uma cova no Cemitério Campo da Esperança, após pisar sobre uma laje rachada que cobria um túmulo.

Segundo informações da administração do local, a estrutura de concreto que cedeu estava sobre um jazigo vazio, que continha apenas duas urnas de exumação, nenhuma delas foi danificada com a queda. A cova foi reconstruída no mesmo dia, após o incidente.

Resgate e repercussão

A vítima foi retirada da cova com a ajuda de funcionários do cemitério e pessoas que acompanhavam a cerimônia. Apesar do susto, ele teve apenas ferimentos leves, mas precisou de atendimento por conta do impacto.

O caso ganhou repercussão nas redes sociais após a filha do homem publicar um desabafo relatando o acidente e acusando o cemitério de negligência. Na publicação, ela destacou a indignação da família diante da falta de manutenção na estrutura do local.

Cemitério promete apoio

Em nota oficial, a Campo da Esperança Serviços Ltda lamentou o ocorrido, informou que prestou socorro imediato à vítima e se comprometeu a prestar assistência à família. A empresa também afirmou que está avaliando medidas para reforçar a segurança das estruturas no cemitério.

Veja o vídeo:

Fonte: Diário do Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/07/2025/08:52:08

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...