Durante visita à praia, jovem desaparece no rio Tapajós em Santarém

Segundo o sargento do Corpo de Bombeiros, Jânio Eriton Sampaio, após sentirem a falta de Carlos, os amigos ligaram para o 4º Batalhão de Bombeiro Militar (4ºGBM). “Tivemos mergulhadores tentando encontrar ele no rio enquanto outra equipe seguia sentido Praia do Maracanã. Ninguém viu o momento que ele saiu, só sentiram falta dele, então não sabiam ao certo onde a vítima poderia estar”, explicou.

Corpo encontrado

Após algumas horas de busca, uma das duas equipes de buscas encontrou no inicio da noite o corpo do jovem. O Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPC), órgão do Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para fazer a remoção. O corpo deve ser liberado para o funeral e sepultamento nesta terça-feira (19).

