Durante visita de Lula, Brasil abre cinco novos mercados com a China

(Foto: Reprodução) – 247 – O Brasil e a China assinaram nesta terça-feira (13), em Pequim, protocolos de abertura de mercado que autorizam a exportação de cinco novos produtos agropecuários brasileiros para o país asiático.

As informações são da CNN Brasil.

Com os acordos, o Brasil poderá vender à China carne de pato, carne de peru, miúdos de frango (como coração, fígado e moela), farelo de amendoim e grãos secos resultantes da produção de etanol de milho (DDG e DDGS). A assinatura ocorreu durante missão oficial do governo brasileiro na capital chinesa.

Segundo dados da aduana chinesa, repassados pelo Mapa, a China importou em 2024 aproximadamente:

US$ 155 milhões em miúdos de frango

US$ 50 milhões em carne de peru

US$ 1,4 milhão em carne de pato

US$ 66 milhões em DDG e DDGS

US$ 18 milhões em farelo de amendoim

A abertura de um mercado envolve o processo de negociação e cumprimento de exigências sanitárias e fitossanitárias, permitindo que produtos estrangeiros ingressem legalmente no país importador. No caso da China, esses trâmites são conduzidos por meio de protocolos bilaterais.

Em abril, os dois países já haviam formalizado a abertura do mercado chinês para o pescado brasileiro, após negociações que se estendiam desde 2016.

De acordo com o Ministério da Agricultura, os novos mercados abertos na China representam um potencial comercial de até US$ 20 bilhões, somando-se às exportações já existentes. A China é o principal destino das exportações do agronegócio brasileiro.

