E+ Caravana da Equatorial Pará leva ações de eficiência energética para Trairão (PA)

Foto: Reprodução | Além de oferecer serviços que facilitam o dia a dia do cliente, o projeto atua na conscientização sobre práticas que ajudam a manter a conta de energia equilibrada e reduzem impactos ambientais.

A Equatorial Pará está realizando no município de Trairão mais uma edição do E+ Caravana, projeto que percorre diferentes cidades do estado levando serviços essenciais, orientações e benefícios para a população, com foco na economia de energia, segurança com a rede elétrica e sustentabilidade.

A ação que iniciou nesta segunda-feira, 11, se estende até quarta-feira, 13, no Ginásio Poliesportivo Rodrigo Coutinho, localizado na avenida Tancredo Neves, no bairro Industrial. Até o dia 12, o horário de atendimento é das 8h30 às 12h e das 14h às 17h. E no dia 13, será das 8h às 12h. Os clientes devem apresentar os documentos pessoais, conta de energia atualizada e, no caso do cadastro na Tarifa Social, o Número de Identificação Social (NIS) ativo.

Durante o evento, os moradores podem aproveitar uma série de atendimentos, como: Cadastro no Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) – programa do Governo Federal que concede até 65% de desconto na conta de luz para famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único (CadÚnico); Troca gratuita de lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por modelos de LED, que consomem até 80% menos energia e têm maior durabilidade. Cada cliente pode trocar até 5 unidades; Negociação de débitos; Palestras educativas e Cadastro para troca de geladeiras antigas, que consomem mais energia, por modelos novos, econômicos e eficientes.

Troca de geladeiras: economia e sustentabilidade

Estão sendo disponibilizados 30 refrigeradores novos, que serão sorteados entre os moradores cadastrados e presentes no evento. Para participar, é preciso fazer o cadastro no local e, os sorteados, devem levar a geladeira antiga, que será substituída por um modelo moderno e eficiente.

O objetivo é reduzir o consumo de energia das residências, já que a geladeira é um dos eletrodomésticos que mais consome eletricidade, especialmente quando está em más condições de funcionamento.

De acordo com o gerente de Relacionamento com o Cliente, Gilliard Vaz, quando um equipamento como a geladeira está desgastado, o consumo de energia aumenta consideravelmente, elevando a conta de luz e impactando o orçamento da família. “Substituir por um modelo eficiente garante mais economia, segurança e contribui para a preservação do meio ambiente”, destacou.

