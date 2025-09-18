É Sairé outra vez: Começa a maior manifestação cultural do oeste do Pará

Programação do Sairé 2025 na vila balneária de Alter do Chão — Foto: Silvia Vieira/g1

Moradores de Alter do Chão e visitantes participaram da Procissão dos Mastros na manhã desta quinta-feira (18).

Começou oficialmente na manhã desta quinta-feira (18) na Vila de Alter do Chão, em Santarém, oeste do Pará. A tradocional procissão dos mastros, que marca a abertura da festa com todas as personalidades do rito religioso foi acompanhada por moradores da vila e visitantes.

Antes da saída da procissão, capitão, saraipora, juiz, juíza, procuradores, alferes, mordomo, mordomas, foliões e folionas receberam a bênção do padre José Boeing no barracão do Sairé.

Da praia do Cajueiro (antiga Gurita) os mastros do juiz e da juíza da festa foram carregados até à Praça do Sairé, onde permanecem até segunda-feira (22).

Para Célio Camargo, capitão da festa, a responsabilidade de estar à frente da procissão é motivo de alegria.

“Nós estamos muito felizes de poder estar aqui mais uma vez à frente da procissão e pedimos à Santíssima Trindade que a nossa festa seja abençoada, que seja um dos melhores Sairé que já tivemos”, disse Célio Camargo.

O prefeito Zé Maria Tapajós agradeceu todos os envolvidos na organização do rito religioso, da programacão cultural e de toda a estrutura montada pela prefeitura e parceiros para atender as pessoas que vão passar pela vila de Alter do Chão ao longo da festividade.

“É o primeiro Sairé da nossa gestão. No começo do ano reunimos com todos os atores do Sairé para que juntos pudéssemos fazer o melhor e o maior Sairé de todos os tempos, reunindo os saberes e conhecimentos tradicionais, de quem faz a festa há anos com o conhecimento técnico para uma festa grandiosa. Estamos entregando a Praça do Sairé e o Lago dos Botos totalmente revitalizados”, destacou.

Levantação dos mastros

Na mais esperada disputa da abertura da festa do Sairé, os homens foram mais rápidos na “levantação” do mastro do juiz. As mulheres precisaram da ajuda dos homens para erguer o mastro da juíza.

Os mastros ornados com frutas representam a fartura. Erguidos na Praça eles receberam a bênção da Corte do Sairé.

Até o encerramento da festa, todos os dias é realizada uma pequena procissão ao redor dos mastros como parte do rito religioso.

