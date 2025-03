‘E.T. o Extraterrestre’: boneco original do filme vai a leilão por valor milionário; saiba qual

Foto: Reprodução | Com quase um metro de altura, o item foi um dos três modelos usados no filme, criado em 1981 pelo artista de efeitos especiais Carlo Rambaldi.

O boneco original do filme E.T. O Extraterrestre (1982), clássico de Steven Spielberg, está sendo leiloado pela famosa casa de leilões americana Sothebys. Com lance inicial de 500 mil dólares (cerca de R$ 2,9 milhões, na cotação atual), a estimativa de venda está entre 600 mil e 900 mil dólares (R$ 3,4 milhões e R$ 5,2 milhões). Os lances podem ser feitos até 3 de abril, na próxima quinta-feira.

Com quase um metro de altura, o item foi um dos três modelos usados no filme, criado em 1981 pelo artista de efeitos especiais Carlo Rambaldi. O boneco que está à venda foi utilizado na cena do armário, em que o menino Elliot (Henry Tomas) se depara com o E.T. escondido entre os bichos de pelúcia.

O item faz parte da coleção pessoal de Rambaldi, morto em 2012. O artista também trabalhou em produções como Alien, de Ridley Scott, e Duna de David Lynch. Faturou dois Oscars de efeitos visuais e um prêmio de reconhecimento pelo trabalho em King Kong.

“Esperamos que os artefatos oferecidos tragam imensa alegria para aqueles que os apreciarão nos próximos anos, assim como trouxeram grandes emoções para minha família e moldaram a magia da minha infância”, disse à imprensa Daniela Rambaldi, filha do artista.

O lote da Sothebys em que o boneco está incluso foi batizado de “There are Such Things: Terror, ficção científica e fantasia do século 20 na tela”, e apresenta outras peças históricas do cinema, como figurinos, adereços e cartazes, datados do início dos anos 1930 até o final do século. Esboços do filme E.T. também estão incluídos.

Fonte: Estadão Conteúdo e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/03/2025/16:44:01

