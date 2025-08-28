Eclipse mais longo do século ocorre ainda nesta década: saiba quando e onde

Foto:Reprodução | Fenômeno histórico se aproxima, mas será visível apenas de alguns países

O eclipse solar total mais longo deste século está próximo: em 2 de agosto de 2027, a luz do Sol vai desaparecer completamente por cerca de seis minutos e 23 segundos.

Este será o eclipse solar total mais longo desde 1991 e até 2114. A notícia ruim, no entanto, é que o fenômeno não será visível do Brasil, nem mesmo de maneira parcial. Dentre os países que poderão observar ao eclipse de maneira total estão: Espanha, Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia, Egito, Sudão, Arábia Saudita, Iêmen e Somália.

Os eclipses acontecem quando um objeto no espaço, como um planeta ou Lua, passa pela sombra de outro corpo celeste no espaço. O eclipse solar ocorre quando a Lua se coloca entre nosso planeta e o Sol, projetando sua sombra sobre a Terra e fazendo o dia virar noite por alguns minutos.

Eclipses solares estão entre os fenômenos astronômicos mais interessantes de serem observados, mas não ocorrem com tanta frequência. Em 2024, multidões se deslocaram para poder observar um eclipse total do Sol, que durou cerca de quatro minutos e 28 segundos.

Segundo informações da Nasa, eclipses solares parciais ocorrem pelo menos duas vezes por ano em algum local da Terra. Já os eclipses solares totais acontecem, em média, a cada 18 meses em algum lugar do planeta – dificilmente no mesmo.

