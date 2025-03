Edital do Enem dos Concursos 2025 deve ser anunciado em abril

A ministra do MGI, Esther Dweck, já havia declarado que a divulgação do concurso dependia da aprovação da LOA. | Reprodução

O Concurso Nacional Unificado (CNU) 2025 pode ser anunciado em abril, com 3.500 vagas e provas em agosto.

O anúncio do Concurso Nacional Unificado (CNU) 2025 pode ser realizado em abril. O cronograma inicial do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI) previa a divulgação das informações sobre cargos e órgãos participantes em março, mas a aprovação da Lei Orçamentária Anual (LOA) impactou o planejamento.

O Congresso Nacional aprovou o orçamento da União na semana passada, e o texto agora aguarda sanção presidencial. A ministra do MGI, Esther Dweck, já havia declarado que a divulgação do concurso dependia da aprovação da LOA. Com a definição orçamentária ocorrendo no fim de fevereiro, a previsão inicial para março pode não se concretizar, e abril passa a ser a nova estimativa para o anúncio.

Cronograma do concurso

O planejamento do CNU 2025 prevê:

Publicação do edital no primeiro semestre de 2025;

Período de inscrições no primeiro semestre de 2025;

Aplicação das provas em agosto de 2025.

Vagas e carreiras previstas

De acordo com informações preliminares, o concurso deve oferecer cerca de 3.500 vagas em diferentes carreiras. O MGI deve divulgar nas próximas semanas os detalhes sobre os cargos e os órgãos que aderiram ao edital unificado.

O modelo do CNU prevê a inclusão de duas novas carreiras transversais:

Desenvolvimento Socioeconômico (nível superior)

Desenvolvimento das Políticas de Justiça e Defesa (nível superior)

O MGI segue com os preparativos para a aplicação das provas, prevista para agosto.

