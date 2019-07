EDITAL dos Bombeiros é aberto para nível médio com salário de R$ 7.253,26

Foto:Reprodução- O Corpo de Bombeiros do Estado da Paraíba faz saber aos interessados a abertura de novo edital de concurso público para o preenchimento de vagas para o cargo de Oficial.

De acordo com o documento publicado no Diário Oficial desta quarta-feira, 12 de junho, serão oferecidas dez vagas destinadas à livre concorrência. As oportunidades são para Paraíba.

Em abril, corporação informou que os interessados no novo concurso para oficiais deveriam se inscrever no Exame Nacional do Ensino Médio deste ano. A nota no Enem 2019 corresponderá à primeira etapa da seleção, para ingresso no Curso de Formação de Oficiais (CFO) do ano seguinte, em 2020.

A carreira do Oficial inicia-se na graduação de praça especial (Cadete), com frequência em Curso de Formação de Oficiais Bombeiro Militar (CFO BM) reconhecido pelo Conselho Estadual de Educação, mediante a Resolução do CEE nº 077/2013 e tem como objetivo formar Oficiais Engenheiros de Segurança Contra Incêndio e Pânico.

A inscrição no ENEM 2019 foi realizada entre os dias 06 e 17 de maio de 2019, no Sistema Enem. A taxa de inscrição custou R$85,00, podendo ser paga até 23 de maio nas agências Bancárias, Casas Lotéricas e Agências dos Correios.

Além de estar inscrito no ENEM 2019, o candidato deverá ter o nível médio completo e idade entre 18 e 32 anos para participar do certame. Além disso, o certame vai exigir altura mínima de 1,65m, para o sexo masculino, e de 1,60m, para o sexo feminino.

Sobre o cargo

O ingresso no Curso de Formação de Oficiais Bombeiro Militar (CFO BM) dar-se-á na graduação de praça especial, como Cadete BM 1º ANO e ao terminá-lo com aproveitamento, o concluinte será declarado Aspirante-à-Ofi cial Bombeiro Militar. Após submissão de um estágio probatório de, no mínimo, seis meses e preenchendo os requisitos legais previstos na Lei e Regulamento de Promoções de Ofi ciais (Lei nº 3.908, de 14 de julho de 1977 e Decreto nº 7.507, de 03 de fevereiro de 1978, respectivamente), será promovido ao Posto de 2º Tenente QOBM, ingressando no Quadro de Ofi ciais Combatentes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado da Paraíba.

Ao término do curso, o Cadete do CFO BM que galgar a 1ª colocação no somatório das médias dos três anos do CFO, será promovido ao posto de 2º Tenente BM na data que for declarado Aspirante a Oficial, independente do estágio probatório, de acordo com a Lei de Promoções de Oficiais.

Os salários oferecidos variam entre R$ 2.924,89 e R$ 7.253,26, conforme disposto no quadro a seguir:

Atribuições

CADETE BM: Exercer a atividade estudantil, em regime de dedicação integral, e demais atividades internas e externas atreladas à sua formação, conforme o Regimento do Centro de Educação da Polícia Militar do Estado da Paraíba.

Aspirante-à-Oficial BM: Exercer as atribuições inerentes aos Oficiais subalternos (Tenentes), com atribuições e deveres semelhantes, respeitadas as restrições previstas em leis, regulamentos e instruções pertinentes.

2º Tenente BM: Promover a Segurança Pública e a Defesa Social através de ações e operações de Bombeiro Militar, e ainda, comandar guarnições e operações de salvamento e combate à incêndios, executar ações de Defesa Civil, realizar vistorias técnicas em edifi cações visando à prevenção contra incêndio e pânico e atividades de guarda vidas; gerenciar recursos humanos e logísticos, participar do planejamento de ações e operações de Bombeiro Militar, desenvolver estudos e pesquisas voltadas para a segurança de pessoas e bens, atuar em Socorro de Resgate e atendimento Pré-Hospitalar, pôr em prática o lema da Corporação: Vida Alheia e Riquezas Salvar.

Etapas Concurso Bombeiros PB Oficiais

O Concurso será composto de 03 (três) fases, assim dispostas:

a) 1ª Fase – Exame Intelectual (Provas Escritas – ENEM 2019);

b) 2ª Fase – Exames Complementares;

c) 3ª Fase – Avaliação Social (somente para os candidatos convocados para a pré-matrícula).

Provas

Os (as) candidatos (as) regularmente inscritos(as) deverão se submeter ao Exame Intelectual (Provas Escritas) através do Exame Nacional do Ensino Médio 2018 (ENEM 2019), a ser realizado sob a responsabilidade do Instituto Nacional de Estudo e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP, sendo que a captação das notas do ENEM 2019 e cálculo das médias ficará a cargo do Corpo de Bombeiros Militar do Estado da Paraíba, não sendo aceitas as inscrições dos candidatos que optaram pela modalidade “PARTICIPANTE TREINEIRO” no ENEM 2019.

O (a) candidato (a) eliminado (a) em virtude de ter sua inscrição indeferida pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado da Paraíba, não poderá concorrer às vagas do Concurso para o Curso de Formação de Oficiais BM-2020.

A divulgação do calendário de realização das provas, conteúdos programáticos, disponibilização das provas, entre outros referentes ao Exame Intelectual, são de responsabilidade do Instituto Nacional de Estudo e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP.

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado da Paraíba determinará, para cada candidato, uma média final, calculando-se a média aritmética de todas as notas do ENEM 2019, de modo que a média final tenha uma casa decimal, desprezando-se as demais casas decimais resultantes do cálculo.

No caso de empate nas médias finais, terá preferência, na ordem de classificação, o (a) candidato(a) com maior nota na prova de linguagens, códigos e suas tecnologias, do ENEM 2019. Persistindo o empate, para estabelecer a ordem de classificação, deverá ter prioridade aquele(a) candidato(a) com maior nota na prova de ciências natureza e suas tecnologias, também do ENEM 2019, Por fim, se mesmo assim ainda persistir o empate, será mais bem classificado (a) o(a) candidato(a) mais idoso(a), considerando-se dia, mês e ano do nascimento.

Informações do concurso

Concurso: Bombeiros do Estado da Paraíba (Concurso Bombeiros PB 2019)

Banca organizadora: Bombeiros

Escolaridade: médio

Número de vagas: 10

Remuneração: até R$ 7.253,26

Taxa de Inscrição: R$50,00

Provas: ENEM

Situação: EDITAL PUBLICADO

Edital Bombeiros PB Oficiais 2019

