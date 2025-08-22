Edital escolhe soluções sustentáveis que impulsionam a transformação da Amazônia

AÇAÍ – COLHEITA – FRUTO — Foto: Divulgação

Inscrições vão até 30 de setembro de 2025 no site fiepa.org.br/copmais.

Um edital está selecionando empresas e organizações com iniciativas sustentáveis que já contribuem para a transformação da Amazônia, com impacto antes, durante e após a COP30. As inscrições vão até 30 de setembro de 2025 no site fiepa.org.br/copmais.

O objetivo é dar visibilidade a projetos inovadores e promover a escalabilidade de boas práticas ambientais e sociais, por meio da Vitrine de Cases da Indústria Sustentável e do Fórum de Excelência, evento paralelo à conferência climática.

Podem se inscrever empresas industriais de todos os portes e segmentos, sindicatos, associações, cooperativas, startups e órgãos públicos vinculados ao setor industrial.

As soluções devem estar alinhadas a categorias temáticas como:

Energias Renováveis e Eficiência Energética;

Economia Circular e Gestão de Resíduos Sólidos;

Inovação Tecnológica para redução de emissões de gases;

Transformação de Processos Industriais;

Parcerias e Cadeias de Valor Sustentáveis;

Justiça Climática e Inclusão na Transição e Gestão Pública.

Também há categorias especiais para setores estratégicos da Amazônia, como Setores Intensivos em Carbono e Bioeconomia Amazônica.

Como participar

Para participar, as empresas devem enviar um relatório detalhado e um vídeo que descrevam a solução implementada, seus resultados e diferenciais.

Os cases serão avaliados por uma comissão multidisciplinar formada por especialistas da Jornada COP+ e do Sistema Indústria.

Os melhores de cada categoria receberão mentoria e apoio técnico em comunicação para aprimorar suas apresentações para o Fórum de Excelência.

Fonte: g1 Pará — Belém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/08/2025/16:44:02

