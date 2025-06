Eduardo Costa chama atenção com gestos misteriosos em show; veja vídeo

Foto: Reprodução/Instagram | O artista mantém a cabeça raspada para realizar um procedimento estético capilar

Eduardo Costa deixou o público apreensivo durante uma apresentação no último fim de semana. Um vídeo viralizou nas redes sociais mostrando o cantor ajoelhado no palco, realizando gestos que geraram diferentes interpretações entre os fãs.

Nas imagens, o artista — que atualmente está com a cabeça raspada para um implante capilar — aparece com a cabeça baixa, tocando o chão com as mãos e fazendo movimentos com os dedos unidos, como se praticasse uma espécie de ritual ou reverência.

O momento dividiu opiniões nas redes. Enquanto alguns questionavam o significado do gesto, outros defenderam a atitude, interpretando-a como uma homenagem a Deus. “Uma reverência linda ao nosso Senhor. Ele estava agradecendo pela voz, pelo show, pela vida. Foi isso que eu entendi”, comentou um internauta.

Recentemente, Eduardo falou publicamente sobre o motivo do procedimento estético no cabelo. “Nunca me achei um homem bonito, nem perto disso. Sempre me achei muito comum. Mas, culturalmente, sou um sujeito interessante, e inteligência vale mais do que beleza. Sabedoria vale muito mais do que beleza”, afirmou.

O cantor explicou que optou pelo implante capilar devido à queda de cabelo causada pelo uso de anabolizantes, estresse e outros fatores. “Meu cabelo estava muito ralo. Usei muita bomba no passado, muito anabolizante, e o estresse da pandemia também contribuiu… meu cabelo foi caindo. Já tinha pouco cabelo no alto da cabeça e algumas entradas”, revelou.

