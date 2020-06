Educa Mais Brasil e professores ajudam vestibulandos com conteúdos exclusivos e gratuitos

Material inédito e on-line prepara estudantes para o Enem

Um dos principais vestibulares do país, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é, para muitos estudantes, a porta de entrada para começar uma graduação. Por isso, escolher um bom material de apoio é essencial para o sucesso, pois o exame avalia o rendimento dos candidatos em diversas áreas do conhecimento, com questões interdisciplinares. Para isso, estudantes ganharam o Me Explica!, iniciativa do Educa Mais Brasil, que disponibiliza conteúdos que abordam assuntos que caem nas provas de vestibular.

Professores vêm sendo aliados dessa preparação, como a docente de Redação Carol Silveira. Ela coordena o projeto Me Explica! e, juntamente com professores superespecialistas, ensina de maneira didática os assuntos que caem nas provas.

De acordo com a coordenadora do projeto, o Me Explica! nasceu com o objetivo de levar a preparação para o vestibular, sobretudo para alunos que não têm acesso a uma preparação de qualidade por ser cara. Para ela, essa iniciativa é uma forma de democratizar o conhecimento com disponibilização de conteúdos audiovisuais gratuitos.

“A sensação é de criar possibilidades. A gente tem todo cuidado com o material e eu me sinto útil, parte de um grupo de professores preocupados com a democratização do conhecimento”, pontua.

Me Explica como funciona

Todos os conteúdos cobrados nas provas de vestibular, principalmente no Enem, são ensinados no projeto Me Explica!. Os assuntos são separados por playlists e, após a exibição da aula, o estudante é redirecionado para um conteúdo literário complementar à formação e, também, para resolução de questões.

Qualquer pessoa pode estudar pelos conteúdos do Me Explica!, pois são gratuitos e on-line. Os vídeos estão disponíveis no canal do YouTube do Educa Mais Brasil.

