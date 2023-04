Educação de Alta Floresta (MT) emite nota orientativa para ampliar segurança no ambiente escolar

Crédito: Arquivo/Agência Brasil – Com objetivo de melhorar o ambiente escolar na perspectiva de adequá-lo para maior segurança, evitando a ocorrência de casos extremos.

A Secretaria Municipal de Educação de Alta Floresta lamenta profundamente o ocorrido na escola de Blumenau/SC e, se solidariza com todas as famílias dos estudantes e profissionais da educação que vivenciaram este triste episódio.

A Prefeitura Municipal de Alta Floresta, por meio da Secretaria Municipal de Educação, está mobilizada com o intuito de criar estratégias para garantir maior segurança à todos os alunos e profissionais da educação das unidades escolares do município.

A Secretaria Municipal de Educação trabalhará em conjunto com as autoridades competentes para reforçar a segurança nas unidades escolares do Sistema Municipal de Educação de Alta Floresta-SISMEN/AF. Tomando medidas necessárias para garantir um ambiente seguro e tranquilo para a comunidade escolar.

As equipes gestoras estão orientadas a tomar algumas providencias significativas de segurança no interior e nos arredores das unidades escolares tais como:

*Manter todos os portões e portas de sala de aula sempre trancados à chave ou no eletrônico;

*Criar estratégias para observação permanente no espaço interno e externo da unidade escolar;

*Orientar os profissionais e colaboradores para criar estratégias de refugio com os estudantes em casos de suspeita de incêndio, ataques, quedas de objetos ou pânico;

*Realizar reuniões orientativas com os estudantes sobre proteção, autodefesa, ações de primeiros socorros, bem como criar estratégias de fuga em casos extremos;

*Restringir o acesso de pessoas estranhas ao interior da unidade escolar, todos devem se reportar primeiro à secretaria da escola para tratar quaisquer assuntos.

Fonte e Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 09/04/2023/07:56:29

