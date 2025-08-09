Educação e sustentabilidade: ANEEL abre inscrições para Olimpíada de Eficiência Energética

Foto: Reprodução | Ação apoiada pela Equatorial Pará busca engajar meio milhão de alunos do 8º e 9º ano, incluindo participantes da região Norte.

Estão abertas as inscrições para a edição 2025 da Olimpíada Nacional de Eficiência Energética (ONEE), que pretende alcançar cerca de 500 mil estudantes das redes pública e privada de ensino em todo o Brasil. Voltada para alunos do 8º e 9º ano, a competição tem como objetivo estimular a conscientização sobre o uso responsável da energia elétrica, sustentabilidade e os impactos sociais e econômicos associados ao consumo de recursos naturais.

Realizada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), por meio do Programa de Eficiência Energética, a ONEE é coordenada pelo Instituto Abradee, da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee). Em 2025, a edição tem como empresa proponente a RGE, distribuidora do grupo CPFL Energia, e conta com a participação de 48 distribuidoras de energia de todas as regiões do país.

A Equatorial Pará é uma das parceiras da iniciativa e reforça seu compromisso com a promoção da educação e da sustentabilidade na região Norte. Para Priila Hinvait, responsável pela área de Eficiência Energética da distribuidora, essa é uma oportunidade para que o público alvo seja um multiplicador de boas práticas de consumo.

“Quando a gente fala em eficiência energética, nós estamos orientando os jovens sobre consumo consciente e economia de energia. E esse público é muito curioso e interessado. O que eles aprendem, eles repassam para os amigos, para a família e para outros grupos. Então, fazemos essa grande corrente compartilhando boas práticas para que tenhamos uma geração que utilize no dia a dia dicas que impactam positivamente a vida de todos”, comenta Pricila.

Com expectativa de ser a maior edição já realizada, a ONEE mobiliza alunos e professores em uma programação dinâmica, que inclui curso de formação para docentes, desafios interativos no formato de games e provas objetivas. A competição será encerrada com uma cerimônia nacional de premiação no dia 6 de novembro, em Brasília (DF), reunindo os destaques de cada estado.

Como participar

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas por alunos e professores no site oficial da olimpíada: www.onee.org.br. Todos os inscritos terão acesso a conteúdos formativos e os melhores colocados receberão premiações.

Etapas da competição

● Inscrições: 1º de agosto a 30 de setembro

● Formação de professores: agosto e setembro

● Desafios e provas (1ª e 2ª fases): outubro

● Resultado: outubro

● Evento de premiação: 6 de novembro

Na primeira fase, os alunos participam de desafios gamificados, aprendendo, de forma descontraída, sobre eficiência energética. Já na segunda etapa, realizam uma prova objetiva, disponível no site ou aplicativo da ONEE.

Premiação

A olimpíada distribuirá medalhas de ouro, prata e bronze, além de notebooks para o melhor aluno de cada estado. Os medalhistas da edição 2025 também conquistam, automaticamente, uma vaga na 2ª fase da Olimpíada Nacional de Ciências (ONC) de 2026, sem precisar disputar a primeira etapa.

Para o diretor-geral da ANEEL, Sandoval Feitosa, a ONEE desempenha um papel essencial na formação de uma nova geração de consumidores conscientes:

“É uma iniciativa que vai muito além da conscientização. É uma ação educativa que prepara jovens para serem cidadãos mais responsáveis com os recursos e com o planeta. A ONEE é sobre futuro.”

O presidente da ABRADEE, Marcos Madureira, reforça:

“A ONEE se tornou uma das maiores ações voltadas para a eficiência energética no país. Um projeto que extrapola o ambiente escolar, incluindo também as famílias e as comunidades desses jovens e professores, unindo todos a esse propósito ambicioso de conscientização para uso dos recursos naturais e da energia elétrica.”

