Educadora de Novo Progresso é Reconhecida como Membro Fundadora de Academia Italiana

Foto: Reprodução | A educadora Maria Daluz Ribeiro Boian, de Novo Progresso (PA) alcançou uma importante conquista internacional ao ser reconhecida como membro fundadora da Academia Italiana de Ciências, Letras e Artes (NAISLA), sediada em Bolonha, na Itália.

A honraria representa o reconhecimento de sua trajetória dedicada à educação, à cultura e à promoção da leitura como ferramenta de transformação social. Emocionada, ela compartilhou a conquista com todos que fizeram parte de sua caminhada — família, amigos, alunos e a comunidade de Novo Progresso.

“Com imensa gratidão e alegria, compartilho uma conquista que atravessa fronteiras!

Fui oficialmente reconhecida como membro fundadora da Academia Italiana de Ciências, Letras e Artes (NAISLA), em Bolonha – Itália. Receber esse título é mais do que uma honra; é o reconhecimento de uma trajetória dedicada à educação, à cultura e à valorização da leitura como ferramenta de transformação social. Divido essa conquista com todos que caminham comigo: minha família, amigos, alunos, colegas professores e minha amada comunidade de Novo Progresso – PA. Levo cada história, cada semente plantada, comigo para o mundo. Que essa nova etapa inspire ainda mais sonhos, projetos e esperança! Obrigada, NAISLA, Literarte e todos que acreditam no poder da educação!

Seguimos firmes, com o coração cheio de propósito, declarou”.

A homenagem foi possível graças à parceria entre a NAISLA e a Literarte — Associação Internacional de Escritores e Artistas.

Este slideshow necessita de JavaScript.

Fonte: Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/04/2025/12:37:27

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...