EGPA abre 23 cursos presenciais para servidores em setembro

O Governo do Pará, por meio da Escola de Governança Pública do Estado (EGPA), abriu inscrições para 23 cursos presenciais de capacitação voltados a servidores públicos, que serão realizados durante o mês de setembro, nos turnos da manhã e tarde.

As inscrições devem ser feitas diretamente no site da EGPA: www.egpa.pa.gov.br. Todos os cursos têm 20 horas de carga horáriae certificação ao final.

Entre os destaques da programação estão os cursos de:

Controle Interno na Administração Pública

Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)

Redação Oficial e Gramática Aplicada

A iniciativa faz parte do compromisso do governo estadual em valorizar o funcionalismo público e ampliar a capacitação técnica e estratégica dos profissionais que atuam na administração pública.

“São mais de vinte e três oportunidades de capacitação continuada. Convidamos os servidores da capital e também dos municípios do interior a estarem conosco neste formato presencial”, destacou Hélvio Arruda, diretor-geral da EGPA.

Após realizar a inscrição, o servidor receberá confirmação por e-mail, além da publicação da lista de inscritos no site da escola.

🤝 Parceria com os municípios

A EGPA também reforça sua atuação por meio dos Acordos de Cooperação Técnica com prefeituras. Esses acordos formalizam a parceria entre a Escola e os municípios, garantindo que servidores municipais tenham acesso às capacitações presenciais e ações de valorização profissional oferecidas pela instituição.

