Elenco do Santos foge de entrevistas após derrota na Sula

Na passagem pela zona mista da Vila Belmiro, a maioria dos jogadores do Peixe preferiu não se manifestar sobre o revés diante do Newell’s pela Sul-Americana. Apenas dois titulares falaram.

O Santos se complicou na Copa Sul-Americana ao perder em casa para o Newell’s Old Boys por 2 a 1, na noite da última terça-feira (6), pela quinta rodada do Grupo E. O resultado deixou o Peixe na terceira posição da chave, com quatro pontos, e dependendo de um tropeço do Audax Italiano, que tem sete, para seguir com chances de classificação.

O time brasileiro saiu atrás no placar com um gol de Recalde, aos 45 minutos do primeiro tempo. Na etapa final, o Santos empatou com Deivid Washington, de pênalti, aos 18 minutos, mas sofreu o segundo gol dos argentinos aos 28 minutos, com Sordo.

Após a partida, os jogadores do Santos evitaram falar com a imprensa na zona mista. Apenas o atacante Marcos Leonardo e o goleiro João Paulo se manifestaram sobre a derrota. Marcos Leonardo lamentou o revés e disse que o time precisa trabalhar com humildade para dar a resposta dentro de campo.

“Perdemos dentro de casa, um jogo decisivo. Agora é trabalhar com muita humildade, quieto e dar a resposta dentro de campo. É isso que a torcida e a gente quer. A gente trabalha muito e tenta dar a melhor reposta dentro de campo. Futebol é detalhe. A gente tomou o gol aos 45 minutos do primeiro tempo e isso dificulta bastante. Conseguimos (empatar) no pênalti e no contra-ataque eles mataram o jogo. Agora é trabalhar, ver o que tem de errado e focar para dar a resposta dentro de campo”, afirmou o jovem atacante.

João Paulo, por seu turno, disse que tentou passar tranquilidade ao elenco no vestiário e que o Santos ainda tem chances de avançar na competição.

“Passei tranquilidade no vestiário. Tivemos duas eliminações que poderíamos ter feito mais e no futebol se ganha, se empata e se perde. E amanhã treinaremos novamente. Temos mais um jogo pela frente e vamos buscar a vitória para ver se conseguimos a classificação, projetou o goleiro.

O Santos volta a campo pela Sul-Americana na próxima terça-feira (13), quando enfrenta o Blooming, na Bolívia, pela última rodada da fase de grupos. Antes disso, o Peixe encara o São Paulo pelo Brasileirão, no sábado (10), no Morumbi.

