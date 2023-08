Elon Musk é vaiado em torneio de games: “Traz o Twitter de volta”

O empresário tem sido um alvo recorrente de críticas – (Foto:© X / @JakeSucky).

Desde que se tornou dono do Twitter (hoje em dia X) que Elon Musk tem sido um alvo de críticas de forma recorrente na Internet e, recentemente, o empresário teve a oportunidade de lidar com a ‘fúria’ dos internautas de uma forma mais próxima.

Musk marcou presença na final de um torneio do jogo ‘Valorant’ e, num vídeo compartilhado na X, fica claro que quem estava presente no evento se fez ouvir em relação ao que acha do estado atual da rede social.

Como pode ver no vídeo acima, Musk ouviu o (sonoro) desagrado dos presentes, tendo sido vaiado e pedidos para “trazer de volta o Twitter”. Ainda que seja improvável que Musk obedeça a estes pedidos, o empresário fica com uma ideia mais clara da opinião sobre o estado atual da X.

Fonte:Notícias ao Minuto Brasil

