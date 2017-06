Em 12 anos, programa Proerd já formou cerca de 22 mil alunos em Santarém

No oeste do estado, mais de 30 mil alunos de nove municípios foram formados. Objetivo do programa é orientar e prevenir crianças e adolescentes quanto às consequências das drogas.

A integração entre família, escola e polícia é a base para o desenvolvimento do Programa Educacional de Resistência às Drogas e a Violência (Proerd) desenvolvido pela Polícia Militar em vários municípios do país. O objetivo do programa é orientar e prevenir através de ações educacionais quanto às consequências que as drogas podem causar na vida das pessoas. Em Santarém, 22 mil crianças e adolescentes já foram formados em 12 anos de atuação do projeto. No total, no oeste paraense, foram formados pouco mais de 30 mil alunos.

O programa é desenvolvido em instituições de ensino das redes municipal, estadual e particular e consiste em disciplinas inseridas na grade das escolas participantes de Santarém, Oriximiná, Terra Santa, Juruti, Monte Alegre, Prainha, Óbidos e Belterra. O conteúdo é ministrado por policiais treinados.

Neste primeiro semestre de 2017 as escolas atendidas no município foram: Ester Ferreira, Princesa Isabel, São Francisco de Assis, Santo André e Eloína Colares. Ao todo, 2.094 alunos se formaram na 21ª turma. A cerimônia geral ocorreu no dia 21 de junho na Igreja da Paz Central, mas cada escola participante terá solenidade específica. Confira as datas abaixo:

Escola Municipal Eloína Colares – bairro Ipanema

Formatura: 26 de junho, às 16h

Escola Municipal Princesa Isabel – bairro Nova República

Formatura: 27 de junho, às 9h

Escola Municipal São Francisco de Assis – bairro São Francisco

Formatura: 27 de junho, às 16h

Escola Municipal Santo André – bairro Santo André

Formatura: 28 de junho, às 16h

Escola Municipal Ester Ferreira – bairro Vitória Régia

Formatura: 29 de junho, às 16h

Para o comandante regional de policiamento, coronel Héldson Tomaso, após a formação os alunos têm um papel importante na sociedade. “Além do conhecimento para resistir ao contato com as drogas, eles se tornam multiplicadores dessas informações para os colegas, para a casa, a família. A gente passa o que a droga traz de malefícios para a pessoa e elas projetam, e isso fica claro na mente delas”, disse.

Belterra

O último município que recebeu o Proerd foi Belterra. A implantação ocorreu no início de 2017. As escolas municipais contempladas foram: Vitalina Mota, Darcy Vargas, Sagrada Família, Waldemar Maués e Manoel Garcia. A cerimônia de formatura dos 275 alunos da primeira turma será nesta sexta-feira (23) no ginásio da Escola Municipal Waldemar Maués, no bairro Jurubeba.

