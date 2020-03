Em 24 horas, PRF realiza quatro apreensões de maconha na BR-163

As apreensões aconteceram em abordagems a ônibus intermunicipais – Crédito/Foto: Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu neste domingo (8) e na manhã desta segunda-feira (9) nas cidades de Coxim e São Gabriel do Oeste, 68,4 Kg de maconha e quatro quilos de ‘Skunk’ sendo transportados por quatro passageiras em três ônibus de viagem.

Na primeira apreensão, no km 734 da BR-163, os agentes abordaram um ônibus de itinerário Foz do Iguaçu (PR) – Sinop (MT). Uma passageira, de 20 anos, mostrou-se nervosa durante a entrevista, levantando as suspeitas da equipe.

Na bagagens que ela transportava, os policiais encontraram 5,7 Kg de maconha e quatro quilos de ‘skunk’. A mulher confessou ter buscado a droga em Ponta Porã e deveria entregar em Sinop (MT), sendo que receberia R$ 1 mil pelo serviço. Ela foi encaminhada para a Polícia Civil de Coxim.

Na segunda abordagem, outro ônibus, de itinerário São Paulo (SP) – Cuiabá (MT), foi abordado pelos agentes. Uma jovem, de 15 anos, levava uma mala com vinte e quatro tabletes de maconha, totalizando 21,7 Kg da droga. A menor confessou ter buscado o entorpecente também em São Gabriel do Oeste e levaria até Cuiabá (MT). Ela foi encaminhada para a Polícia Civil de Coxim onde o Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar o caso.

Dentro do mesmo ônibus, os policiais rodoviários federais descobriram que outra mulher, de 37 anos, também estava transportando drogas nas bagagens. Foram encontrados 20 Kg de maconha nas malas da suspeita, que declarou ter recebido o entorpecente em São Gabriel do Oeste (MS) e viajaria até Cuiabá (MT) e que receberia R$ 2 mil pelo serviço.

Já na manhã desta segunda-feira (9), no km 612 da BR-163, em São Gabriel do Oeste, mais um ônibus de viagem, com destino a Sinop (MT) foi abordado. Uma das passageiras, de 22 anos, chamou a atenção da equipe ao demonstrar nervosismo durante a entrevista policial. Nas bagagens que ela levava, foram encontrados 22 quilos de maconha.

Ela confessou ter recebido as malas em Foz do Iguaçu (PR), mas não disse o destino da droga nem mesmo quanto receberia pelo transporte, sendo encaminhada para a Polícia Civil em São Gabriel do Oeste.

Por Da redação

