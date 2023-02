Em 3 anos, Pará tem aumento de 100% nas concessões de medidas protetivas às vítimas de violência doméstica

(Foto:Reprodução) – Somente em 2022, foram mais de 15.500 concessões pela Justiça do Pará. Núcleo ajuda mulheres a se proteger de agressores.

Pará registrou aumento de 100% nas concessões de medidas protetivas nos últimos três anos. A medida serve para proteger vítimas de violência doméstica.

O dado é do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA). Somente em 2022, foram mais de 15.500 mil medidas protetivas.

A pandemia de Covid-19 e o lockdown, quando as famílias ficaram praticamente confinadas em casa, pode ter contribuído para o aumento da violência contra mulheres.

Outro fator que também pode ter contribuído com o aumento são as políticas públicas de combate ao crime organizado e, principalmente, o ativismo de mulheres, vítimas de relacionamentos abusivos, que utilizam as redes sociais para ajudar a identificar casos.

Uma mulher que ficou casada dos 19 aos 46 anos descobriu, em 2017, que estava sendo traída pelo marido. Ela soube também que o companheiro tinha outros dois relacionamentos e mais duas filhas. Confrontado, começaram as agressões físicas e até uma tentativa de homicídio.

“Ele tentou me engasgar dentro do nosso quarto porque eu comecei a cobrar. Tentou me sufocar, e depois foram tapas, empurrões, fora os palavrões”.

Além dela, o ex-marido também bateu nas três filhas do casal. “Ao verem ele me batendo, me agredindo, elas se meteram. E acabaram apanhando também.

A Defensoria Pública do Estado do Pará (DPE-PA) é um canal que vítimas podem procurar para se protegerem de agressores.

O telefone do Núcleo de Prevenção e Enfrentamento à Violência de Gênero (Nugen) da DPE é (91) 32429035. (Com informações do g1 Pará — Belém).

Jornal Folha do Progresso em 14/02/2023/10:06:07

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...