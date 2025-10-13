Em 5 meses, ‘serial killer’ matou dono de imóvel, amiga, idoso e namorado tunisiano; saiba quem são as vítimas da estudante

Ana Paula Veloso Fernandes (ao centro) é acusada de matar Marcelo Hari Fonseca (no alto à esquerda), Maria Aparecida Rodrigues (no algo à direita), Neil Corrêa da Silva (abaixo à esquerda) e Hayder Mhazres (abaixo à direita) — Foto: Reprodução

Em cinco meses, a universitária Ana Paula Veloso Fernandes envenenou e matou o dono de um imóvel, uma amiga que conheceu num aplicativo de relacionamentos, um idoso pai de uma ex-colega de faculdade e um namorado tunisiano. É o que aponta a investigação da Polícia Civil de São Paulo sobre a “serial killer” presa no início de setembro.

Durante as investigações, a polícia concluiu que a universitária matou:

Marcelo Hari Fonseca, dono de um imóvel, e Maria Aparecida Rodrigues, uma amiga virtual, em Guarulhos;

Neil Corrêa da Silva, pai de uma ex-colega e morador de Duque de Caxias (RJ);

Hayder Mhazres, um namorado nascido na Tunísia, morto na capital paulista;

Marcelo era dono de um imóvel para quem Ana Paula pagava aluguel. Maria foi a pessoa que a estudante havia conhecido nas redes sociais. Neil era pai de uma ex-colega dela de faculdade. Hayer foi a última vítima da “serial killer, segundo as autoridades (veja mais abaixo quem é cada uma das vítimas da assassina em série).

Ainda de acordo com a polícia, Ana Paula envenenou e matou essas quatro pessoas com a ajuda da sua irmã gêmea e da filha de uma das vítimas. As três mulheres envolvidas nos homicídios estão presas.

Ana Paula, de 35 anos, foi presa em julho. Sua irmã Roberta Cristina Veloso Fernandes, de 35 anos, acabou detida em agosto. E Michelle Paiva da Silva, de 43, filha de uma das pessoas mortas, foi presa na última terça-feira (7).

Para o Ministério Público (MP), Ana Paula contou com a ajuda de Roberta para dar veneno e matar todas as quatro pessoas. Michelle, de acordo com a Promotoria, tem participação numa das mortes, a do próprio pai, Neil, e pagou R$ 4 mil para as irmãs matarem o idoso.

Em todos os casos, segunda a denúncia do MP, o objetivo de Ana Paula e Roberta era o de ficar com os bens e dinheiro das vítimas.

A “serial killer” é ré na Justiça pelos quatro homicídios. A irmã dela ainda não foi denunciada pela Promotoria, mas deverá ser acusada por todas as mortes também. O Ministério Público ainda não denunciou Michelle, que poderá responder pelo assassinato do pai.

Todas as quatro vítimas morreram com edemas nos pulmões e outros sinais internos característicos de envenenamento. Mas a polícia e MP ainda aguardam os resultados dos exames periciais da Polícia Técnico-Científica para saber qual foi a substância usada para matar as pessoas.

Três dos quatro corpos já foram exumados para análise. A suspeita dos peritos é de as quatro mortes possam ter sido causadas “chumbinho”, nome popular para veneno contra ratos.

As três presas continuam sendo investigadas pela Polícia Civil, que apura se há mais vítimas. Ana Paula está presa preventivamente numa unidade prisional na capital paulista. Roberta e Michelle estão detidas temporariamente em presídios de Guarulhos. O g1 não conseguiu localizar as defesas das três para comentarem o assunto.

Veja na foto acima e nas imagens abaixo quem são as quatro pessoas mortas pela “serial killer”, segundo as autoridades.

31 de janeiro: Marcelo Hari Fonseca

l

Ana Paula é acusada pelo Ministério Público de matar Marcelo Hari Fonseca, de 51 anos, em 31 de janeiro em Guarulhos. O corpo dele foi encontrado em casa em avançado estado de putrefação.

A estudante e sua irmã Roberta, que alugavam do homem um imóvel nos fundos, acionaram a Polícia Militar (PM) para atender a ocorrência. A Polícia Civil chegou a investigar o caso, mas ele foi arquivado em 5 de maio por falta de provas.

Reaberta, a investigação apontou para a participação das irmãs na morte. A principal suspeita é de envenenamento. A polícia aguarda laudos periciais com os resultados dos exames toxicológicos em Marcelo.

11 de abril: Maria Aparecida Rodrigues

Ainda em Guarulhos, Ana Paula é acusada pelo MP de ter matado Maria Aparecida Rodrigues em 11 de abril. A estudante conheceu a mulher. Depois de um tempo de amizade deu café e bolo a ela na casa onde morava com a irmã. Ao voltar para sua residência, Maria passou mal e morreu.

A filha da vítima contou à polícia que Ana Paula havia mentido e se identificou com outro nome quando se apresentou à sua mãe. E demonstrou após a morte que queria pegar umas roupas que supostamente teria deixado na residência de Maria. A universitária também não foi ao velório e enterro.

26 de abril: Neil Corrêa da Silva

O aposentado Neil Corrêa da Silva morreu em 26 de abril após comer uma feijoada levada pela estudante. Ela e a filha do homem eram amigas na faculdade. Ele tinha 65 anos.

Segundo a investigação, Michelle contratou Ana Paula para que ela fosse de Guarulhos a Duque de Caxias envenenar a comida do pai. A “serial killer” teria matado dez cães durante os testes com o produto para saber se ele faria efeito, de acordo com a investigação.

Segundo a polícia, há ainda trocas de mensagens por WhatsApp entre Ana Paula e Roberta que mostram que as irmãs usavam a sigla “TCC”, numa falsa referência acadêmica a “Trabalho de Conclusão de Curso”. Só que nesse caso, o termo “TCC” era o código para cobrar os R$ 4 mil que Michelle pagaria a elas para matar o idoso. Pai e filha tinham diversos desentendimentos, segundo policiais.

23 de maio: Hayder Mhazres

De acordo com a Promotoria, Ana Paula também matou Hayder Mhazres, um tunisiano de 21 anos com quem mantinha um relacionamento amoroso em São Paulo. O estrangeiro passou mal em seu apartamento num momento em que a estudante estava com ele.

O corpo não foi exumado porque seguiu para a Tunísia. Mas, para a investigação, o jovem foi envenenado.

Em depoimento à polícia, familiares de Hayder disseram que Ana Paula dizia estar grávida do rapaz e que os procurou para pedir dinheiro. Segundo a investigação, a estudante mentiu sobre a gestação.

