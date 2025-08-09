Em ações distintas, PM cumpre mandados de prisão em Santarém

(Foto: Reprodução) – Reforçando seu compromisso com a manutenção da ordem pública e execução das decisões judiciais, na tarde de sexta-feira (8) uma guarnição do motopatrulhamento do 35º Batalhão da Polícia Militar prendeu Ana Larisse Santos Carvalho, que estava com um mandado de prisão em aberto.

O mandado, expedido pela Vara de Execução Penal de Santarém, tinha validade até o ano de 2037 e estava relacionado a uma acusação de homicídio.

A prisão de Ana Larisse aconteceu na Avenida Trans Maicá, no bairro Santana e foi classificada como “regressão cautelar”. Isso significa que a acusada estava cumprindo pena em regime semiaberto, mas, por descumprir as condições impostas pela Justiça, teve sua pena intensificada, havendo a necessidade de encarceramento. Ana Larisse ainda tem uma pena de 6 anos, 11 meses e 10 dias a cumprir.

Após a captura, a acusada foi conduzida à 16ª Seccional de Polícia, onde foi apresentada ao delegado Fábio Amaral para as providências legais.

Também na tarde de sexta-feira, em uma ação de rotina, José Marques Matos foi abordado por uma guarnição PM na Av. Marechal Rondon, bairro Prainha. Ao ser verificado seu CPF no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), constatou-se que ele tinha um pedido de regressão cautelar em aberto. José, que tem pena de 18 anos e 4 meses a cumprir por roubo, foi conduzido pacificamente à 16ª Seccional para os procedimentos cabíveis.

Por fim, Viviane de Andrade Ferreira também foi presa em cumprimento de mandado de prisão durante uma abordagem em via pública na rua Japim, Residencial Salvação. A acusada, que descumpriu uma medida alternativa à prisão, teve sua pena de 5 anos e 10 meses relacionada ao tráfico de drogas agravada, resultando em sua prisão cautelar. Ela foi levada à Unidade Integrada de Polícia (UIP) da Alvorada, onde foram realizados os trâmites legais.

Essas ações fazem parte de um esforço contínuo das forças de segurança de Santarém para garantir o cumprimento dos mandados judiciais e combater a criminalidade.

Fonte: O Impacto e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/08/2025/09:33:44

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...