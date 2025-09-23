Em Belém, Rui Costa visita instalações da COP30 para verificar estrutura e últimos detalhes da logística do evento

Integrantes da comitiva percorreram locais onde ocorrerão as negociações sobre os acordos climáticos | Foto: Henrique Raynal/CC

Ministro da Casa Civil vistoria as Blue e Green Zones, hotéis, condomínios e Porto de Outeiro. Comitiva concede entrevista coletiva nesta quarta-feira (24), no Parque da Cidade

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, cumpre agenda em Belém (PA) nesta terça-feira (23) e quarta-feira (24) para acompanhar a estrutura e os preparativos da COP30. Participam também a vice-governadora e presidente do Comitê Estadual da COP 30, Hana Ghassan; o ministro do Turismo, Celso Sabino; a secretária-executiva da Casa Civil, Miriam Belchior; o secretário extraordinário para a COP30, Valter Correia; além de outras autoridades estaduais.

Na manhã desta terça-feira (23), a comitiva visitou os espaços da Zona Azul (Blue Zone) e da Zona Verde (Green Zone), no Parque da Cidade, cuja estrutura está 99% concluída. As agendas de hoje, não abertas à imprensa, incluem vistorias em hotéis e na Vila Líderes, onde ficarão hospedados os delegados da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima.

O espaço está com 90% das obras finalizadas e, após a COP30, será utilizado como sede administrativa do governo estadual.

Na quarta-feira (24), o ministro deve visitar o Terminal Portuário de Outeiro, que receberá dois navios de cruzeiro que funcionarão como hotéis flutuantes para delegações da conferência. A comitiva também fará o percurso terrestre que será utilizado pelos participantes da COP30 em novembro.

O ministro aproveitará a agenda para atualizar informações sobre as obras do Aeroporto Internacional de Belém, com 95% de execução, e sobre a revitalização do Porto Futuro 2, que está 99% concluída.

Confira imagens da agenda de visitas do ministro nesta terça (23)

Coletiva de imprensa

Na quarta-feira (24), às 11h30, o ministro Rui Costa e a governadora em exercício concederão entrevista coletiva à imprensa no Parque da Cidade, na Avenida Júlio César.

O credenciamento será realizado pela assessoria de imprensa do Governo do Estado do Pará.

Negociação global

De acordo com levantamento apresentado ao Bureau da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC), já estão disponíveis mais de 53 mil leitos em Belém para novembro, distribuídos entre: hotéis da capital e região metropolitana; cabines em navios; na plataforma Bnetwork; e plataformas como Airbnb e Booking.com.

Transformação

A capital paraense vive um momento de transformação, com investimentos em modernização urbana e soluções para hospedagem, transporte, saúde e outras demandas operacionais. Aeroporto, terminais hidroviários e portos, sistemas de macrodrenagem, parques, bioeconomia, esgotamento sanitário e pontos turísticos estão sendo revitalizados — melhorias que também permanecerão como legado para a população.

Somente do Governo Federal, os investimentos ultrapassam R$ 4 bilhões, assegurando que Belém seja palco do maior evento climático já realizado pela ONU, com infraestrutura renovada, requalificação viária, avanços ambientais, melhorias urbanas e um legado permanente para a cidade.

SERVIÇO

Data: Quarta-feira (24/09)

Horário: 11h30

Local: Parque da Cidade

Endereço: Avenida Júlio César s/n

Credenciamento: Assessoria de Imprensa do Governo do Pará

