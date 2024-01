Em briga, namorada de 30 anos põe fogo em casa de mega pecuarista de 86 anos no Mato Grosso

Amanda Trevisan, filha do produtor rural e empresário do ramo de combustíveis, Carlos Daly Dalcol Trevisan, registrou um boletim de ocorrência denunciando que sua madrasta, Jakelyne Thays de Oliveira, teria ateado fogo em uma chácara de seu pai. No episódio, a suspeita acabou ferida e, por conta do episódio, poderá responder por maus tratos, além de ser responsabilizada pelo incêndio.

No boletim de ocorrência, foi apontado que a suspeita, Jakelyne Thays de Oliveira, de 30 anos, havia discutido com seu marido, Carlos Daly Dalcol Trevisan, de 86 anos, na noite de quinta-feira (25). Na manhã seguinte, os dois continuaram a brigar e a mulher, com ciúmes do idoso, decidiu atear fogo na residência, localizada na sede da propriedade rural da família, na zona rural de Cuiabá, nas proximidades do rio Coxipó-açu.

A filha do empresário, Amanda Trevisan, foi quem registrou o boletim de ocorrência. Ela contou que Carlos Daly Dalcol Trevisan vem sendo vítima de maus-tratos por parte de Jakelyne Thays de Oliveira há algum tempo, afirmando ainda que teme que ela acabe tentando matar seu pai.

Segundo Amanda Trevisan, Jakelyne Thays de Oliveira teria se queimado durante a tentativa de atear fogo na propriedade. O Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou as chamas. No local, foi encontrado um galão de óleo diesel, que teria sido utilizado para dar início ao incêndio.

Amanda Trevisan relatou ainda, no boletim de ocorrência, que seu pai tem uma filha com Jakelyne Thays de Oliveira de 10 anos de idade, e que a criança “é tudo para ele”. Segundo ela, a caçula seria o motivo pelo qual o idoso ainda mantém o relacionamento com a suspeita, mas que teme pela vida do empresário, que tem sérios problemas de saúde. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

O empresário

Carlos Daly Dalcol Trevisan é proprietário do Auto Posto Trevisan, localizado no Distrito Industrial em Cuiabá, e já foi alvo de operações por suspeita de venda adulterada de combustíveis. A Família Trevisan possui outros empreendimentos no estado, como fazendas, além da Lagoa Trevisan.

Fonte: Folhamax

Fonte: Última hora MT e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/01/2024/21:57:45

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...