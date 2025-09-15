Em Canaã dos Carajás, PC prende trio por posse ilegal de arma e associação criminosa

(Foto: Reprodução) – A prisão foi efetuada pela Polícia Civil e os suspeitos seguem à disposição da Justiça.

A Polícia Civil do Pará, por meio da Delegacia de Canaã dos Carajás, região sudeste do Pará, prendeu três homens em flagrante pelos crimes de posse ilegal de arma fogo de uso restrito, homicídio tentado e associação criminosa.

Entenda o caso:

A prisão ocorreu após a Delegacia de Canaã dos Carajás receber comunicação da Delegacia de Água Azul do Norte acerca de três indivíduos identificados como autores de uma tentativa de homicídio ocorrida na madrugada do dia 08 de setembro. Os policiais de Água Azul do Norte forneceram a identificação, possível localização, fotografias dos suspeitos e modelo da arma utilizada durante a tentativa de homicídio.

Diante disso, a equipe plantonista da Delegacia de Canaã dos Carajás diligenciou até o local e realizou campana. Confirmada a presença dos suspeitos do crime ocorrido em Água Azul do Norte, a equipe policial realizou a entrada no imóvel, rendendo os ocupantes. Durante a abordagem, foi encontrado um revólver calibre .38 com numeração raspada, municiado com seis projéteis, além de outras cinco munições intactas e duas munições do mesmo calibre, sem projétil.

Os indivíduos apresentaram resistência à prisão e, em razão disso, fez-se necessário o uso moderado e progressivo da força, bem como a utilização de algemas. Os três homens foram presos em flagrante delito e apresentados na Delegacia de Polícia de Água Azul do Norte, para os procedimentos cabíveis.

Fonte: PCPA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/09/2025/13:50:16

