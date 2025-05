Em casa, Paysandu empata com Goiás e segue sem vencer na Série B

Benítez se lamenta após chance perdida. (Foto: Thiago Gomes/O Liberal)

Equipe bicolor até criou boas chances e merecia vencer, mas o placar permaneceu zerado

Em dois tempos distintos, com um 1º tempo de pouca efetividade e a 2º etapa de muitos ataques, Paysandu e Goiás empataram em 0 a 0 no Mangueirão. A partida foi válida pela 8ª rodada da Série B. Com o resultado, o Papão chegou aos quatro pontos, continua na vice-lanterna e segue sem vencer na segunda divisão.

PRIMEIRO TEMPO

O 1º tempo foi muito burocrático, com as equipes trocando passes e muitas faltas cometidas. Em alguns momentos, os times até subiram ao ataque, mas sem grandes lances agudos.Aos 36 minutos, a grande jogada da 1º etapa. Benitez recebeu passe de Nicolas, infiltrou na área e chutou forte de maneira rasteira. A bola beijou o pé direito da trave do goleiro Tadeu.

Aos 47 minutos, no último lance do primeiro tempo, Benítez finalizou e na sequência, Nicolas tentou desviar para o gol, mas o atacante bicolor estava impedido. Paysandu 0x0 Goiás.

SEGUNDO TEMPO

A segunda etapa foi animada, de uma maneira totalmente diferente do 1º tempo, os times criaram bastante. Aos seis minutos, o Goiás chegou com perigo. Williean Lepo finalizou de dentro da área e Edilson salvou em cima da linha. Aos sete minutos, nova chegada do time esmeraldino. Pedrinho recebeu livre na grande área, ajeitou o corpo e chutou forte, mas Matheus Nogueira defendeu com a perna.

Aos 11 minutos, a resposta bicolor. Rossi cruzou pela direita para Nicolas, que finalizou de cabeça e obrigou o goleiro Tadeu a fazer uma grande defesa. Na sequência, Benítez finalizou forte para mais uma boa defesa do arqueiro do Goiás.Aos 28 minutos, o Papão voltou a assustar. Rossi, em cobrança de falta frontal, mandou a bola rente ao travessão.

Aos 32 minutos, o Goiás quase marcou após uma falha bisonha do goleiro Matheus Nogueira. No lance, o arqueiro bicolor estava desatento da jogada, o ataque do Goiás aproveitou e finalizou para o gol vazio, mas a bola passou na frente da trave e saiu.

Aos 40 minutos, Maurício Antônio arriscou de muito longe, levando perigo ao gol de Tadeu. Seria um golaço.Apesar das boas oportunidades criadas, principalmente pelo Papão, o placar não saiu do zero. Mais um empate. Paysandu 0x0 Goiás.

FICHA TÉCNICA

Paysandu 0x0 Goiás-GO – 8ª rodada da Série BData: 18/05/2028Hora: 18h30Local: MangueirãoÁrbitro: Marcio dos Santos Oliveira (AL)Assistentes: Rondinelle Dos Santos Tavares (AL) e Ruan Luiz de Barros Silva ALQuarto Árbitro: Djonaltan Costa de Araujo (PA)Cartão amarelo: Benítez e Nicolas (Paysandu); Willean Lepo, Gonzalo Freitas, Jajá e Rodrigo Andrade (Goiás)

Paysandu: Matheus Nogueira; Edilson, Luan Freitas, Maurício Antônio e PK (Bryan Borges); Leandro Vilela, André Lima (Ramón Martinez) e Matheus Vargas (Giovanni); Rossi, Benitez e Nicolas (Marcelinho).Técnico: Luizinho LopesGoiás: Tadeu; Diego Caito (Baldória), Messias, Lucas Ribeiro e Willean Lepo; Gonzalo Freitas, Juninho e Rafael Gava (Rodrigo Andrade); Welliton Matheus (Jajá), Anselmo Ramon (Barceló) e Pedrinho (Arthur Caíke).Técnico: Vágner Mancini

