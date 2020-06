Em cinco meses, Pará abriu 28 mil novas empresas e fechou quase 10 mil, diz Jucepa

Jucepa não sabe quando voltará a emitir CNPJ — Foto: Antônio Silva / O Liberal

Com digitalização dos processos e pandemia, a abertura de empresas teve alta de 10% em relação a 2019. Fechamentos tiveram queda de 9%.

Entre janeiro e maio deste ano, 28.059 empresas foram abertas no Pará e 9.782 foram fechadas, de acordo com a Junta Comercial do Pará (Jucepa).

Com a digitalização dos dois processos, e ainda a situação de pandemia que afeta empreendedores e empresários, a abertura de empresas teve alta de 10% em relação ao mesmo período de 2019. Foram 25.189 empresas abertas.

Já em relação aos fechamentos, houve queda de 9%, já que em 2019 foram 10.688 empresas fechadas.

Para a Junta, o saldo é positivo já que o estado passou por medidas restritivas na pandemia do novo coronavírus.

Segundo os números da Jucepa, os microempreendedores individuais (MEIs) representam 84% das aberturas.

Também foram abertas 1.619 empresas do tipo jurídico sociedade ilimitada; seguidos de eireli, com 1.555 registros e em quarto lugar, 1.035 de empresário individual.

Na classificação por atividade, o setor que mais teve abertura foi o comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, com 3.833 novas empresas; seguido do comércio varejista de coméstco, perfumaria e higiene pessoal, com 3.099 aberturas.

Já o comércio de bebidas ficou em terceiro, com 2.433 empresas e o de artigos de armarinho, com 2.213.

Já em número de encerramentos, foram 1.156 fechamentos de janeiro a maio no setor de vestuário e acessório entre microempreendedores individuais, entre janeiro e maio de 2020.

