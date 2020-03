Em clássico de atraso, chuva e golaços, Remo empata com um a menos e Paysandu segura liderança

Nicolas voltou a mostrar alto poder de finalização e abriu o placar para o Papão (Akira Onuma / O Liberal)

Clássico foi adiado em uma hora por queda de parte do reboco do Mangueirão

No Re-Pa de número 753, Paysandu e Remo empataram em 1 a 1, pela sétima rodada do Campeonato Paraense. O jogo deste domingo (8), Dia da Mulher, começou com o atraso de uma hora, devido à queda de parte do reboco do Mangueirão em cima de um bar. Com o empate, a dupla permanece igualada com 16 pontos, mas a liderança continua com o Bicola, pelo saldo de gols (10 a 4).

Nos primeiros dez minutos de jogo, o domínio foi do Remo. Apesar disso, com a exceção de um chute sem perigo de Lukinha logo aos dois minutos, o Leão não conseguia criar jogadas mais perigosas, apesar de conseguir manter o rival no campo de defesa. Até que aos 15, o Paysandu deu o aviso: cruzamento da esquerda com Bruno Collaço, a bola bate em Mimica e sobra para Nicolas mandar para fora.

PAPÃO ABRE O PLACAR

Porém, quatro minutos depois, o Leão não escapou. Grande jogada de Vinícius Leite na ponta esquerda, ele ganha de Nininho na velocidade e passa para trás. Nicolas domina, bate colocado de perna direita, vence o goleiro Vinícius e abre o placar no clássico: 1 a 0 Paysandu.

GOLAÇO

Poucos minutos depois, o Remo voltou a ter a iniciativa do jogo, com mais posse. Entretanto, com bola rolando, ainda ameaçava pouco o goleiro do Papão. Porém, se não dá certo no jogo corrido, vai de bola parada. Aos 35, cobrança de falta de longe, Eduardo Ramos mandou a bola no ângulo direito, sem chances para Gabriel Leite. Golaço e empate no clássico.

SEGUNDO TEMPO DE CHUVA

Debaixo de chuva, o segundo tempo começa com o Paysandu tendo dificuldades para sair trocando passes, graças à marcação adiantada do adversário. Aos 15 minutos, o primeiro lance para levantar a torcida na segunda etapa. Tony invade a área pelo lado esquerdo do Remo e bate cruzado, a bola não vai no alvo, mas assusta.

EDUARDO RAMOS PERDOA!

Na primeira metade da etapa final, foi a vez do Paysandu encurralar o Remo na própria área. Porém, o cenário de poucas chances se manteve. Mas, aos 25, Serginho perde a posse de bola no meio-campo e Eduardo Ramos parte em velocidade. O meia entra na área pelo lado direito e bate cruzado. A bola vai rente a trave e por pouco não sai a virada azulina.

VERMELHO

Aos 40 minutos, os jogadores do Remo fazem duas faltas seguidas para parar o contra-ataque do Paysandu. Pior para Laílson, que foi expulso após impedir Alex Maranhão de sair na cara do gol.

ÚLTIMA CHANCE

Com um a mais, o Paysandu foi para o ataque para buscar a vitória no último suspiro. Aos 48, Luiz Felipe dá um passe açucarado para Alex Maranhão, dentro da área, que tenta finalizar, porém pega de mau jeito e a bola vai para fora. O clássico termina assim, 1 a 1 e liderança mantida para o Bicola.

SEQUÊNCIA

No próximo sábado (14), às 15h30, no Baenão, o Remo recebe o Independente de Tucuruí, logo na abertura da oitava rodada. Já o Paysandu recebe o Castanhal, no domingo (15), às 10h, na Curuzu. Ambos os jogos têm transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.

FICHA TÉCNICA

Paysandu 1×1 Remo

Campeonato Paraense – 7ª rodada

Local: Estádio Mangueirão

Horário: 17h* (atraso por queda de reboco)

Árbitro: Wagner Nascimento Magalhães (FIFA/RJ)

Assistentes: Kleber Lúcio Gil (FIFA/SC) e Bruno Boschilia (FIFA-PR)

Quarto árbitro: Joelson Silva dos Santos (FPF)

Quinto árbitro: Raymar Klemer Rezende Ferreira (FPF)

Cartões amarelos: Tony, Serginho, Nicolas (Paysandu) / Neguete, Mimica (Remo)

Cartões vermelhos: Laílson (Remo)

Gols: Nicolas aos 19/1°T e Eduardo Ramos aos 35/1°T

Renda: R$ 579.390 mil

Público pagante: 21.798 mil

Credenciados: 4.354 mil

Total: 26.152 mil

Paysandu – Gabriel Leite; Tony, Perema, Micael, Bruno Collaço; Uchôa, Caíque Oliveira (PH), Serginho (Alex Maranhão); Vinícius Leite, Uilliam Barros (Luiz Felipe), Nicolas. Técnico: Hélio dos Anjos.

Remo – Vinícius; Nininho, Mimica, Neguete, Jansen; Xaves, Djalma, Laílson; Eduardo Ramos (Gelson); Lukinha (Wesley / Robinho), Jackson. Técnico: Mazola Júnior.

Fonte:Globo esporte PA /Andre Gomes

08.03.20 19h01

