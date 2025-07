Em condição rara, bebê nasce empelicada em Goiás

Em uma condição rara, bebê nasce empelicada em Goiás (Reprodução/Jovem Pan News)

Embora rara, essa condição não representa riscos ao bebê quando manejada corretamente

Um nascimento raro e emocionante chamou a atenção de profissionais de saúde em Anápolis, Goiás. Uma bebê veio ao mundo ainda empelicada, envolta completamente pela bolsa amniótica, durante um parto realizado na Santa Casa de Misericórdia do município.

A equipe do hospital registrou o momento em vídeo e compartilhou nas redes sociais na última quarta-feira (23). As imagens mostram o instante em que a bolsa é cuidadosamente rompida pela equipe médica, revelando a recém-nascida, informou, ainda, a Jovem Pan News.

Embora rara, essa condição não representa riscos ao bebê quando manejada corretamente. “Uma cena linda, que impressiona até os mais experientes profissionais de saúde”, informa a publicação.

