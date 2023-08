Em depoimento, netos de Mãe Bernadete relatam ações dos assassinos e comentam sobre inimizades da avó: ‘Tinha muitos medos’

(Foto: Reprodução/TV Globo) – Líder quilombola foi executada na última quinta-feira (17), na Bahia. Ela estava com os netos, em casa, no momento do crime.

À polícia, Wellington dos Santos, de 22 anos, disse que um dos assassinos aparentava ter 25 anos e 1,70 metro de altura, enquanto o outro era mais jovem, com cerca de 20 anos e mais forte.

Ele também afirmou que não existe conflito agrário envolvendo o quilombo e que não se recorda de inimizades de sua avó, bem como não se recorda dela ser ameaçada. No entanto, mencionou que sua avó tinha muitos medos, especialmente após o assassinato de seu pai.

Wellington também relatou à polícia que Mãe Bernadete pegava muito no pé de um policial militar da reserva que mora perto, com quem tinha muitos desentendimentos.

A irmã caçula de Wellington, que também estava na casa, contou que os assassinos da avó fugiram levando 5 celulares: o da avó Bernadete, o seu, o de um primo que estava com ela, o do irmão Wellington e de outro primo Pedro que não estava no local.

Investigação

As autoridades, incluindo a Polícia Federal e a Polícia Civil da Bahia, devem realizar uma reunião na tarde desta segunda-feira(21) para trocar informações e traçar uma linha de investigação sobre a morte da Mãe Bernadete.

A líder quilombola foi enterrada no último sábado. Centenas de pessoas acompanharam o cortejo.

Fonte: g1 SP — São Paulo e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/08/2023/16:17:38

