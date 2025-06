Em dois meses, Policlínica Carajás realiza mais de 12 mil atendimentos em Marabá

(Foto: Reprodução) – Unidade oferece consultas especializadas, exames de alta complexidade e procedimentos cirúrgicos à população do sudeste do Pará

Em pouco mais de dois meses de funcionamento, a Policlínica Carajás Miguel Chamon, em Marabá, ultrapassou, nesta segunda-feira (16), a marca de mais de 12 mil atendimentos realizados. A unidade tem se destacado na oferta de serviços especializados, para a população do sudeste paraense.

Desde o início das atividades, em 7 de abril, já foram realizadas mais de 3.300 consultas em diversas especialidades médicas, como ortopedia, oftalmologia, ginecologia, entre outras. No mesmo período, foram registrados mais de 9.300 exames, funcionais, laboratoriais e de imagem, com destaque para ultrassonografia e tomografia.

A titular da Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa), Ivete Gadelha Vaz, ressalta que a Policlínica representa um avanço na regionalização da saúde pública, ampliando o acesso da população a atendimentos especializados. “A Policlínica é fruto do compromisso do Governo com a descentralização dos serviços de saúde, garantindo dignidade e cuidado para a população do sudeste paraense”, afirmou a secretária.

Aprovação

Os números expressivos de atendimentos na Policlínica, são acompanhados por relatos positivos dos usuários. Eles destacam o acolhimento e a organização nos serviços. Um exemplo é Maria Socorro, 67 anos, moradora de Marabá, na região de Carajás.

“Fui bem recebida por todos profissionais, me trataram com atenção e carinho desde a recepção até a realização do exame. Consegui fazer a tomografia sem precisar esperar muito, e isso fez toda a diferença. A Policlínica chegou na hora certa, facilitando a nossa vida, principalmente para quem, como eu, depende da saúde pública”, contou a paciente.

O jovem Lucas Andrade, 24 anos, morador de Itupiranga, na região do Lago de Tucuruí, atendido na instituição, também destacou a agilidade e a estrutura da unidade. “Fiquei surpreso com a rapidez do atendimento. Em poucos dias consegui passar pela consulta e já saí com a prescrição médica para fazer um novo óculos. É gratificante ver um serviço público, funcionando com qualidade e respeito pelas pessoas”, afirmou o paciente.

Serviços oferecidos

Sob a gestão do Instituto de Saúde Social e Ambiental da Amazônia (ISSAA), em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), a Policlínica oferece uma gama de serviços que garantem à população acesso a diagnósticos e a tratamentos especializados.

O diretor executivo da Policlínica, Joabe Lopes, ressalta que, mesmo com o início promissor, a equipe segue comprometida em aprimorar constantemente os serviços. “Nosso foco é expandir gradualmente as especialidades disponíveis, garantindo que cada atendimento seja realizado com excelência e humanidade”, enfatizou o profissional.

A unidade oferece uma ampla variedade de especialidades médicas, com destaque para Alergologia (adulto e pediátrica), Anestesiologia, Cardiologia (geral, pediátrica e pré-operatória rápida), Dermatologia, Endocrinologia (geral e pediátrica), Gastroenterologia e Proctologia, Pediatria, Ginecologia, Hematologia (geral e pediátrica).

Também são realizados atendimentos em Hepatologia, Infectologia, Mastologia, Nefrologia (geral e pediátrica), Neurologia Clínica, Oftalmologia, Ortopedia, Otorrinolaringologia, Pneumologia, Psiquiatria, Reumatologia e Urologia.

A unidade também oferta exames nas áreas de análises clínicas e diagnóstico por imagem, como tomografia computadorizada, ultrassonografia, endoscopia, colonoscopia, entre outros. A unidade também realizará procedimentos cirúrgicos de baixa complexidade, proporcionando um atendimento eficiente.

Regulação – Os atendimentos são regulados pela Central Estadual de Regulação, vinculada à Sespa. Para acessar os serviços, o cidadão deve procurar uma Unidade Básica de Saúde (UBS), obter o encaminhamento e apresentá-lo, na Secretaria Municipal de Saúde de sua cidade, que fará o cadastro e o agendamento junto à Policlínica.

Estrutura: A Policlínica Carajás é referência em saúde especializada e oferece atendimento em mais de 25 especialidades médicas e realiza mais de 20 tipos de exames de média e alta complexidade. A instituição realiza também procedimentos cirúrgicos de baixa complexidade. Todo o atendimento é 100% gratuito, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), com foco na humanização.

Fonte: Ingrid Sales – Agência Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/06/2025/15:36:18

