Em encontro com Lula, Trump diz que o abraçou e tiveram ‘ótima química’

Foto: Reprodução | Na sequência, o mandatário norte-americano afirmou que ambos concordaram em se encontrar na próxima semana para discutir agendas em comum.

Nesta terça-feira (23), durante pronunciamento na Assembleia Geral da ONU, nos Estados Unidos, o presidente dos EUA, Donald Trump, disse que se encontrou e abraçou o presidente Lula entre os discursos dos líderes. Na sequência, o mandatário norte-americano afirmou que ambos concordaram em se encontrar na próxima semana para discutir agendas em comum.

Durante seu discurso, Trump afirmou que quando abraçou Lula e sentiu uma ‘química excelente’. Os dois devem tratar, na próxima semana, das tarifas.

“Nós concordamos que nos encontraremos na próxima semana. Não tivemos muito tempo para conversar, uns 20 segundos. Ele pareceu ser um homem muito legal, na verdade. Ele gostou de mim, eu gostei dele. E eu só faço negócios com pessoas de quem gosto”, pontuou Trump.

A Assembleia Geral é um encontro anual que acontece entre os principais governantes e autoridades dos 193 Estados que fazem parte da ONU.

Fonte: Debate Carajas e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/09/2025/16:30:00

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...