Em jogo eletrizante de seis gols, Bahia e Fluminense empatam no Brasileiro

Lance de Bahia 3 x 3 Fluminense • Marcelo Gonçalves/ Fluminense

Equipes lutam até os minutos finais em confronto de duas viradas.

Em jogo movimentado e de seis gols, Bahia e Fluminense ficaram no 3 a 3 na Fonte Nova, neste sábado (9). A partida é válida pela 19ª rodada do Brasileirão.

Com o resultado, o Bahia vai a 30 pontos e ocupa a quarta posição após 17 jogos. O Flu, também com 17 jogos, tem 24 pontos e ocupa a nona posição na tabela.

Bernal (contra), Everton Ribeiro e Luciano Juba, nos acréscimos, marcaram para o time da casa. Pelo Tricolor das Laranjeiras, os gols foram anotados por Germán Cano, duas vezes, e Nonato.

Como foi o jogo

O Fluminense abriu o placar aos 10 minutos do primeiro tempo com Germán Cano, que finalizou de primeira após jogada de Keno.

O Bahia reagiu rapidamente e conseguiu a virada ainda no primeiro tempo, primeiro com um gol contra de Facundo Bernal aos 13 minutos, seguido por um gol de Everton Ribeiro aos 21 minutos.

Na segunda etapa, Cano voltou a balançar as redes aos 4 minutos com um belo voleio após cruzamento de Julio Fidelis.

O Fluminense conseguiu a virada aos 27 minutos do segundo tempo com Nonato, que finalizou rasteiro após passe de Keno.

Nos minutos finais, Luciano Juba garantiu o empate para o Bahia aos 44 minutos do segundo tempo com um chute potente de canhota.

O jogo foi marcado por intensidade e boas jogadas ofensivas de ambas as equipes, com o Bahia registrando 16 finalizações contra 8 do Fluminense.

Próximos jogos de Bahia e Fluminense

A equipe baiana visita o Corinthians no próximo sábado (16) na Neo Química Arena.

O time comandado por Renato Gaúcho pega o Fortaleza no dia 16 no Maracanã, mas antes tem compromisso pela Sul-Americana. Na terça-feira (12), o Flu visita o América de Cali na Colômbia.

