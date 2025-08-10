Em jogo movimentado, Vasco e Atlético-MG empatam pelo Brasileirão

Lance de Vasco x Atlético-MG pelo Brasileirão • Pedro Souza / Atlético

Gabriel Menino abriu placar com gol relâmpago, o mais rápido da competição, e Vegetti empatou de pênalti.

Vasco e Atlético-MG empataram em 1 a 1 neste domingo (10) em jogo válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em São Januário, os visitantes saíram na frente com um gol relâmpago.

Aos 38 segundos de jogo, Gabriel Menino teve liberdade para arriscar de fora da área e fazer um golaço para abrir o placar. O gol é o mais rápido desta edição do Brasileirão.

Ainda no primeiro tempo, Cuello derrubou Coutinho na área e, após revisão do lance na cabine do VAR, o árbitro marcou pênalti para o Vasco. Vegetti foi para a cobrança e deslocou Everson para empatar a partida.

O resultado não foi bom para nenhum dos dois. O Vasco chegou a 16 pontos, mas não conseguiu deixar a zona de rebaixamento, estacionando na 17ª posição. O Galo chegou a 24 pontos e também não se moveu na tabela, perdendo a chance de colar no pelotão de cima.

Próximos jogos

O Vasco volta a campo só no próximo domingo (17). O Cruzmaltino enfrenta o Santos, às 16h (horário de Brasília), pela 20ª rodada do Brasileirão. A partida não será na Vila Belmiro, casa do Santos, mas sim no Morumbis, em São Paulo.

Já o Atlético agora vira a chave para a Sul-Americana. O Galo recebe o Godoy Cruz na próxima quinta-feira (14), às 19h (horário de Brasília), pelo jogo de ida das oitavas de final da competição.

O jogo

O torcedor mal teve tempo de se acomodar nas arquibancadas de São Januário antes de Gabriel Menino abrir o placar. Aos 38 segundos, o camisa 25 do Galo teve liberdade para chutar de fora da área e fez um golaço.

Em situação complicada na tabela, o Vasco precisou se lançar ao ataque para recuperar o prejuízo. Pumita foi à linha de fundo e cruzou para Vegetti, que tentou uma bicicleta, mas mandou para fora.

A equipe de Fernando Diniz continuou em cima, Tchê Tchê aproveitou a sobra dos chutes de Coutinho e Vegetti, e mandou com perigo, mas para fora.

Aos 14, Cuello deu uma trombada em Coutinho quando o meia do Vasco estava pronto para chutar. O árbitro mandou seguir, mas acionado pelo VAR, foi ao vídeo e mudou a decisão, marcando pênalti para o Vasco. Vegetti foi para a cobrança, deslocou Everson e empatou o placar aos 17 minutos.

A partir disso, o jogo ficou lá e cá. Aos 22, Rony chutou firme e Leo Jardim espalmou. Aos 31, Puma recebeu cruzamento de Coutinho, mas mandou para fora sem muita força.

Na reta final do primeiro tempo, foi Pumita quem cruzou para Rayan, que cabecou por cima do gol. Aos 42, Scarpa cobrou falta direto e Leo Jardim fez a defesa.

No minuto seguinte, Everson salvou o Galo da virada. Puma cruzou na área, Coutinho cabeceou no cantinho e o goleiro do Atlético se esticou todo, tirando a vola com a pontinha dos dedos.

A segunda etapa também foi movimentada, com os dois times buscando a vitória e alternando momentos de domínio. O Vasco começou melhor.

Aos sete minutos, Pumita chutou rasteiro de longe, mandando para fora. Aos nove, Coutinho ficou cara a cara com Everson e chutou no canto, mas o goleiro defendeu.

Aos 27, Tchê Tchê bateu colocado, a bola passou muito perto, mas saiu. No minuto seguinte, o meia teve mais uma chance aproveitando a sobra da defesa de Everson, a bola passou ainda mais perto, mas novamente saiu.

A principal chance do segundo tempo aconteceu aos 36 minutos. Rony puxou contra-ataque, foi a linha de fundo e cruzou para a área. Lucas Freitas furou e Biel chegou sozinho cara a cara com o gol, mas mandou por cima do travessão. Um lance inacreditável em São Januário.

