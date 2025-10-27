Em mais um jogo com arbitragem polêmica, Palmeiras empata com o Cruzeiro e abre vantagem na liderança

Gustavo Gómez argumenta com o juiz Rafael Klein após levar um amarelo por entrada em Wanderson – (Foto> Reprodução Jovem Pan)

Verdão tem agora um ponto a mais do que o Flamengo, vice-líder do Campeonato Brasileiro; Raposa reclama da não expulsão de Gustabo Gómez por entrada violenta

Palmeiras e Cruzeira entraram em campo neste domingo (26), no Palestra Itália, contentes com a derrota do Flamengo para o Fortaleza no dia anterior. O Verdão poderia abrir três pontos e duas vitórias de vantagem sobre o time carioca, enquanto a Raposa sonhava em voltar para a briga. O empate por 0 a 0, no entanto, frustrou os dois times, mas refletiu o jogo brigado e, consequentemente, amarrado na zona oeste de São Paulo. Foram 41 faltas e apenas sete chutes no alvo — três dos alviverdes e quatro dos celestes —, poucos deles com perigo. O Palmeiras agora tem 62 pontos, um a mais que o Mengão. Já o Cruzeiro, terceiro colocado, está cinco atrás do líder.

A vantagem, no entanto, não foi tão celebrada porque os palmeirenses sabem que poderia ser bem maior. Jogando em casa, a torcida confiava em uma vitória, que deixaria o Palmeiras com duas rodadas de vantagem sobre o Flamengo. Por outro lado, a derrota por pouco não aconteceu, muito em função da boa partida de Carlos Miguel. Após levar seis gols em dois jogos, ele impediu que sua meta fosse vazada em defesaça numa cobrança de falta e já no fim, meio no susto, ao salvar com o pé um chute de Kaio Jorge.

O Palmeiras chegou a colocar a bola na rede com Sosa, mas a arbitragem deu falta em Cássio. O goleiro cruzeirense estava com a mão sobre a bola, mas o paraguaio tomou dele e empurrou para a rede. Diz a regra que o goleiro tem o controle da bola quando: a bola estiver entre suas mãos ou braços ou entre suas mãos ou braços e qualquer superfície — por exemplo, o chão ou o próprio corpo do goleiro; segurar a bola com a palma da mão aberta; estiver quicando a bola no chão ou jogando-a para o alto.

Já o Cruzeiro reclama da não expulsão de Gustavo Gómez por entrada violenta em Wanders0n, no primeiro tempo. O ponta celeste teve até que ser substituído após o forte carrinho, mas o árbitro Rafael Klein, convidado a ir ao VAR, não achou que a jogada era passível de cartão vermelho, mesmo a revisando no monitor. Deu amarelo ao paraguaio, para inconformidade dos cruzeirenses. No final do jogo, um torcedor do Palmeiras acertou uma garrafada em Cássio. O clube pode perder mandos de campo se for denunciado pela Procuradoria do STJD.

