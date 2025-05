Em Manaus, suspeito flagrado com adolescente em hotel é médico de 32 anos

Efetivo da CIF- (Foto: Victor Levy/SSP-AM)

À polícia, a jovem declarou que o médico havia oferecido R$ 200 para que ela mantivesse relações sexuais com ele

O homem preso por suspeita de favorecimento à prostituição de crianças e adolescentes é um médico de 32 anos que foi flagradao dentro de uma pousada com uma adolescente de 15 anos, em Manaus, na noite de sábado (10).

A prisão foi realizada pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) de forma conjunta com a Polícia Militar (PMAM) e ocorreu durante a Central Integrada de Fiscalização (CIF), desencadeada com apoio de demais órgãos estaduais e municipais, na zona leste de Manaus, no escopo da operação Caminhos Seguros.

A CIF, coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), contou com ações integradas de 13 órgãos fiscalizadores com foco em hotéis, motéis, bares e similares. As atividades foram realizadas na avenida Itaúba, no Jorge Teixeira. A iniciativa buscava identificar a presença de crianças e adolescentes em situações de vulnerabilidade.

Durante a operação, as equipes da Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), da Polícia Militar, do Juizado da Infância e Juventude Infracional (JIJI) e do Conselho Tutelar, flagraram o médico de 32 anos.

O suspeito estava dentro de um dos quartos de uma pousada com a adolescente de 15 anos.

“Identificamos, hoje, várias situações de vulnerabilidade de crianças e adolescentes desacompanhadas em bares, mas identificamos claramente uma situação de exploração sexual de uma adolescente de 15 anos de idade em um hotel aqui dessa região, cujo autor foi conduzido para a delegacia especializada em proteção à criança e adolescente”, afirmou a delegada da Depca, Juliana Tuma.

À polícia, a jovem declarou que o suspeito havia oferecido a ela o valor de R$200 para que mantivesse relações sexuais com ele.

“A vítima já está sendo apoiada, protegida, restabelecido seu bem-estar, vai ser colocada novamente em sua residência, juntamente com seus responsáveis. O Conselho Tutelar irá acompanhar a situação dessa adolescente também, toda a sua situação de vulnerabilidade e toda a situação foi encaminhada à delegacia especializada em proteção à criança e adolescente para procedimentos cabíveis”, explicou a delegada.

O médico, que não atuava na rede estadual de saúde, foi autuado em flagrante pelo crime de favorecimento à prostituição de crianças e adolescentes. Após a conclusão dos procedimentos cartorários, ele será encaminhado para audiência de custódia.

Operação Caminhos Seguros

A operação Caminhos Seguros foi desencadeada no Amazonas, no último dia 30 de abril e tem como objetivo prevenir e combater os crimes praticados contra crianças e adolescentes. A ação acontece em todo o Brasil coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), no Amazonas ela é realizada com a coordenação da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM).

“Essa Operação Caminhos Seguros se estenderá por todo mês de maio, com várias ações preventivas e repressivas se necessário for, como essa do dia de hoje. Temos ações não só aqui na capital, mas no interior também, com a integração de todos os atores da rede, no enfoque e no objetivo principal da proteção das nossas crianças e adolescentes”, afirmou a delegada Tuma.

Além da participação das Forças de Segurança, do JIJI e Conselho Tutelar, também participaram da CIF, a Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos (Sejusc); Secretaria de Assistência Social (Seas); Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP); Visa Manaus; Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU); Secretaria de Assistência Social e Cidadania (Semasc); Amazonas Energia e Procuradoria da Criança e do Adolescente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam).

